الصحة تناقش زيادة السعة السريرية بالعناية المركزة

رفع ورم يزن 10 كليو غرامات من مبيض فتاة تبلغ 15عاماً

– بغداد – قصي منذر

نجح فريق طبي بجراحة الامراض النسائية والتوليد في مستشفى بغداد التعليمي ضمن مدينة الطب من اجراء عملية مميزة لمريضة تبلغ من العمر 15 سنة تعاني من ورما كبيرا في بطنه. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مريضة تبلغ من العمر 15 عاما تعاني من ورم كبير في البطن وبعد اجراء الفحوصات تم تشخيص وجود ورم في المبيض بحجم كبير), واضاف انه (اجريت عملية فتح البطن الاستكشافي واستئصال الورم الذي يزن 10 كيلوغرام), مشيرا الى ان (العملية تكللت بالنجاح والمريضة تتماثل للشفاء).

واقع الخدمات

واوعز مدير عام مدينة الطب حسن محمد التميمي بمضاعفة الجهود من اجل الارتقاء بواقع الخدمات الفندقية . وقال التميمي خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً ضم المعاونين الاداريين لعموم مستشفيات ومراكز المجمع الطبي ان (الاجتماع ناقش المعوقات التي تعترض سير العمل واوعزنا بتذليلها وتبسيط الاجراءات لتقديم خدمات فندقية مثالية للمرضى وعلى مدار الوقت). قامت الملاكات الطبية و العلاجية في وحدة العلاج الطبيعي في مستشفى محمد باقر الحكيم التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ من علاج و تأهيل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مصابة باعوجاج في العمود الفقري . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن اخصائي المفاصل اسامة سعد قوله ان (الطفلة راجعت مع ذويها وحدة العلاج الطبيعي في العيادة الاستشارية كانت تعاني من الم شديد في منطقة الظهر حيث اجريت لها الفحوصات السريرية و الاشعاعية حيث اتضح انها تعاني اعوجاجا في العمود الفقري), واضاف انه (وبعد اجراء مجموعة من الفحوصات و اعطائها كورس من جلسات برنامج العلاج المكثف لغرض تأهيلها و اعادتها الى وضعها الطبيعي اختفى الم الظهر و شكل العمود الفقري تغير نحو الاحسن و استطاعت الطفلة الجلوس والمشي و ممارسة حياتها بصورة طبيعية). الى ذلك ناقش مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي زيادة اعداد الاسرة الخاصة بالعناية المركزة في المستشفيات المهمة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الساعدي ناقش مع عدد من مدراء المستشفيات واستشاريين في مجال العناية المركزة اهمية الارتقاء بالخدمات الطبية في مجال العناية التنفسية من اجل انقاذ حياة المرضى), واكد الساعدي ان (الدائرة تدعم هذا المشروع وتسعى الى اقامة عناية مركزة في كل مستشفى وهي ضمن خطتها للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة الى المرضى وستعمل بكل الامكانيات المادية واللوجتسية من اجل اقامة هذه العنايات في المستشفيات), داعيا الى (اهمية وضع سياقات عمل الخاصة بالأسرة الحرجة وإعداد دراسة لتوفير احدث الاجهزة الخاصة في هذا المجال), مشددا على (ضرورة تدريب العاملين في هذا الجانب من خلال الدورات التي يقيمها الاستشاريون في مجال العناية المركزة لرفع كفاءة العاملين فضلا عن عملية تبادل الخبرات والاستفادة من المعلومات في مجال العناية التنفسية).