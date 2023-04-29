رفع طاقة مقلـع أبو غار في المثنى لرفد المؤسسات بمادة السبّيس

المعامل الوطنية تواصل تجهيز الكهرباء والصحة بالمنتجات النوعية

بغداد – إبتهال العربي

جهـّزت شركة ديالى العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وزارة الكهرباء بمحولة قُدرة وفق العقد المُبرم بين الوزارتين.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ديالى العامة جهّزت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط بمُحولة قُدرة سعة 63 ام في اي، التي تُمثل المُحولة الأولى من بين مُحولتين تمَّ بموجب التعاقد بين الجانبين، وفق معايير الجودة من شركة ميتسيوبيشي اليابانية)، مبيناً ان (التجهيز تم حسب التوقيتات الزمنية المُثبّتة في بنود العقد والمواصفات المُعتمدة لدى وزارة الكهربـاء). وجهّزت الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية احدى تشكيلات الوزارة، منتجاتاً من المستلزمات الطبية المختلفـة.

مقاعد الأطفال

وقال البيان ان (معمل الشركة وفر عدداً من المستلزمات الطبية المختلفة مثل الدواليب الطبية الخاصة بحفظ الأدوية والكابينات الطبية وخزانات الملابس الطبية والمقاعد المتحركة الاعتيادية والكهربائية ومقاعد الاطفال والمُعاقين، فضلاً عن حاويات النفايات الطبية واجهزة لتعقيم الادوات الطبية المستخدمة من قِبل وزارة الصحة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص). وافصحت شركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية ، عن استمرار تجهيزها دوائر الدولة والقطاع الخاص بالكميات المطلوبة من المنتجات الكيميائية المختلفة خلال الأسبوع الماضي. وذكر بيان امس ان (التجهيز شمل مديرية ماء بابل بعشرين اسطوانة من الكلور السائل، والقطاع الخاص بواقع 100 طن هايبو كلوريت الصوديوم، و60 طنا من الصودا كاوية سائلة، و25 طناً من حامض الهيدروكلوريك، الى جانب تجهيز دوائر الدولة بحامض الكبريتيك المُركز والمُخفف)، واوضح البيان ان (الشركة حريصة على تلبية طلبات وحاجة القطاع الخاص و المؤسسات الحكومية مثل الكهرباء والنفط ومديريات الماء من المنتجات الكيميائية المطلوبة، لضمان ديمومة العمل في تنقية وتعقيم مياه الشرب وتوفير الطاقة وتشغيل مصافي النفط والصناعات الاخرى). كما يواصل مصنع بغداد للأثاث التابع الى الشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية في الوزارة، عمليات التصنيع والإنتاج للأثاث المكتبي والمنزلي بجودة ومتانة وتصاميم حديثة حسب العقد المُبرم مع شركة الرسوم العالميـة. وبحسب البيان فإن (العقد جاء بهدف تطوير المصنع واستحداث مكائن جديدة وتدريب الملاكات العاملة لدعم الخط الانتاجي ومواكبتها لمتطلبات السوق وإحتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص)، واشار الى ان (المصنع يواصل عمله في تصنيع انواع الأثاث المنزلي والمكتبي، وتصنيع الابواب وفق تصاميم حديثة وعصرية)، مبيناً ان (تطوير عمل المصنع وتجهيزه بمكائن القطع والتركيب والحفر والنقش وتجهيز المواد الأولية من المناشئ العالمية و تدريب الملاكات العاملة سيحقق اعلى مستويات من الخدمات والمُنتجــات).

توفير آثاث

واكد ان (المعمل قادر على توفير الأثاث المكتبي والمنزلي بتصاميم واحجام متنوعة لدعم الصناعة الوطنية). في غضون ذلك، وضعت الشركة العامة للصناعات الإنشائية في الوزارة، خططاً وبرامجاً جادّة لتفعيل الإنتاج والتسويق في معامل الشركة، وتأمين إحتياجات دوائر القطاعين العام والخاص، من مُنتجات الشركة خصوصاً المواد الإنشائية، بم يتلائم مع زيادة حجم الطلب على مادة الحصى السبيس. وذكر بيان امس ان (الشركة استحدثت مقلع ابو غار في المثنى على طريق نكرة السلمان بطاقة إنتاجية قدرها 200 ألف متر مكعب، الى جانب عمل مقالع الشركة في مناطق النباعي في محافظتي كربلاء والديوانية)، ولفت الى انها (طوّرت المقلع خلال ستة اشهر فقط، وجهزت نحو 115 الف متراً مكعباً من الحصى الخابط السبيس لتلبية طلب دوائر الدولة والمؤسسات الخاصة بمختلف المواد الانشائية المطلوبة).