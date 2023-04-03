رفض إحتجاج هاس ضد نتيجة سباق إستراليا

{ برلين- وكالات – أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، رفض الاحتجاج التي تقدم به فريق هاس، ضد نتيجة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي أقيم اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لفورمولا 1 والذي انتهى بفوز الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وشهد السباق رفع الأعلام الحمراء 3 مرات. وقد رُفعت الأعلام للمرة الثالثة، بسبب تصادم جماعي بين السيارات عند الانطلاق بعد التوقف الثاني.

وتم الاستقرار في النهاية على استئناف السباق خلف سيارة الأمان، وفقا لمراكز السائقين السابقة، مع استثناء السيارات التي انسحب سائقوها.

مراكز انطلاق

واحتج فريق هاس على الأمر، نظرا لأن سائقه الألماني نيكو هيلكنبرج كان قد تقدم إلى المركز الرابع، خلال الوقت القصير بين التوقف الثاني ورفع الأعلام الحمراء للمرة الثالثة.

ومع ذلك، تمسك مسؤولو السباق بقرارهم، قائلين إنه كان يجب عليهم تحديد مراكز الانطلاق الجديدة، بعد التوقف، بناء على آخر نقطة كان يمكن خلالها تحديد مراكز جميع السيارات.

وذكر بيان من الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا): “في ظل هذه الظروف، وبناءً على ما سمعناه من ممثلي فيا ومن فريق هاس، اعتبرنا أن القرار اُتخذ بشكل مناسب من قبل مدير السباق وفقا لهذه الحالة، وبالتالي رفضنا الاحتجاج”.

وانتقد الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق فيراري، العقوبة التي فرضت عليه خلال سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي أقيم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وعوقب ساينز بالتأخير 5 ثوان بسبب اصطدام مع الإسباني فيرناندو ألونسو عند المنعطف الأول لدى استئناف السباق عبر مضمار “ألبرت بارك” بعد رفع الأعلام الحمراء للمرة الثانية.

وبعد إبلاغه بالعقوبة، تأثر ساينز بشكل كبير وناشد فريق فيراري بمطالبة مراقبي السباق بإعادة النظر في القرار.

وقال ساينز عبر الاتصال اللاسلكي: “لا، هذا لا يمكن أن يحدث. هل أستحق الخروج من مراكز النقاط؟ لا. هذا غير مقبول. أخبروهم بأن هذا ليس مقبولا”.وأضاف: “عليهم الانتظار حتى نهاية السباق ومناقشة الأمر معي. أرجوكم، أرجوكم طالبوهم بالانتظار والمناقشة معي. العقوبة ليست مستحقة. هي قاسية للغاية”.وتجاوز ساينز خط النهاية في المركز الرابع لكن العقوبة هبطت به إلى المركز الثاني عشر.

وفي حديثه عقب السباق، قال ساينز: “لن أتحدث أو أعلق حتى أذهب إلى مراقبي السباق ويرفعون هذه العقوبة.. هذه أكبر وصمة عار رأيتها في الرياضة من عدة سنوات، وأيا كان ما سأقوله الآن، أفضل عدم قوله”.

ومن جانبه، ذكر الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا) في بيان: “خلصنا إلى أن ساينز هو من يستحق تمام اللوم في وقوع التصادم”.

وأضاف: “ألونسو كان متقدما بشكل كبير على ساينز عند المنعطف الأول، لكن ساينز اندفع نحو ألونسو، وتسبب في انزلاق سيارته وخروجه عن مسار المضمار”.

موقف متساهل

وتابع: “وتفاديا لأي شك، أخذنا في الاعتبار حقيقة أن هذا التصادم وقع في اللفة الأولى بعد الاستئناف، وهي الحالة التي يتخذ فيها المراقبون موقفا متساهلا بشكل أكبر إزاء الحوادث”.

وأشار: “لكننا رأينا أنه كانت هناك فرصة كافية أمام ساينز لاتخاذ خطوات كانت ستجنبه التصادم، لكنه لم يتخذ تلك الخطوات”.

وجاءت عقوبة ساينز لتضاعف خيبة أمل فيراري الذي انسحب سائقه الآخر تشارلز لوكلير خلال اللفة الأولى، إثر تصادم مع البلجيكي الكندي لانس سترول سائق أستون مارتين.