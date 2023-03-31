رفض‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬لقرار‭ ‬روسيا‭ ‬التشارك‭ ‬النووي‭ ‬

الأطلسي‭(‬الشرقي‭) ‬يطالب‭ ‬بزيادة‭ ‬حربية‭ ‬أمريكية‭ ‬ومساعدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بقيمة‭ ‬15‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار

لودز‭ (‬بولندا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬واشنطن‭ ‬–‭ ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬طالب‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬الجمعة،‭ ‬الولايات‭ ‬المتّحدة‭ ‬بتعزيز‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬فيما‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬مساعدة‭ ‬بقيمة‭ ‬15،6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وقّعت‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمهّد‭ ‬لمنح‭ ‬كييف‭ ‬دفعة‭ ‬أولى‭ ‬بقيمة‭ ‬2،7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬معظم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬بشأن‭ ‬إعلان‭ ‬موسكو‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دانته‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬بوضوح‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬بيلاروس‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬الحليف‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هدنة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ومفاوضات‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬كييف‭ ‬وموسكو‭.‬

وقال‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬خلال‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬الأمة‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬التوقف‭ ‬الآن،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬التصعيد‭. ‬أجازف‭ ‬وأطالب‭ ‬بوقف‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الممكن،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬الواجب‭ ‬تسوية‭ ‬كل‭ ‬المسائل‭ ‬الجغرافية‭ ‬ومسائل‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والأمن‭ ‬وغيرها‭ ‬حول‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬بيلاروس‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الغرب‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬النزاع،‭ ‬أنه‭ ‬يخشى‭ ‬حربا‭ ‬‮«‬نووية‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الدعم‭ ‬الغربي‭ ‬لكييف‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬بوتين‭ ‬أعلن‭ ‬سابقا‭ ‬عزمه‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬‮«‬تكتيكية‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيلاروس‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬حرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬‮«‬يخيم‭ ‬تهديد‭ ‬الحرائق‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬الافق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬انتم‭ ‬تدركون‭ ‬وتعلمون‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬حل‭ ‬واحد‭: ‬المفاوضات‭! ‬مفاوضات‭ ‬بدون‭ ‬شروط‭ ‬مسبقة‮»‬‭.‬

بعدما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬يعمل‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬غارقة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الغربية‮»‬،‭ ‬أعرب‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬‮«‬تصعيد‮»‬‭ ‬مقبل‭ ‬سيوقع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭. ‬واعتبر‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬نيكولا‭ ‬دو‭ ‬ريفيير‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الذي‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ضربة‭ ‬إضافية‭ ‬لخارطة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬التسلح،‭ ‬وللاستقرار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وللسلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬السفير‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كاريوكي‭ ‬‮«‬لنكن‭ ‬واضحين،‭ ‬لم‭ ‬تثر‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬إمكان‭ ‬استخدام‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزاع،‭ ‬ولا‭ ‬تهدد‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬السيادة‭ ‬الروسية‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬بمثابة‭ ‬محاولة‭ ‬جديدة‭ ‬للتخويف‭ ‬والإكراه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تنجح‭ (‬هذه‭ ‬المحاولات‭) ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ولن‭ ‬تنجح‭. ‬سنستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬ندّدت‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بوضوح‭ ‬بإعلان‭ ‬موسكو،‭ ‬ألقى‭ ‬البعض‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الروس‭ ‬والغربيين،‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬السفير‭ ‬البرازيلي‭ ‬رونالدو‭ ‬كوستا‭ ‬فيلهو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬معالجة‭ ‬الشر‭ ‬بالشر‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأشارت‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬التشارك‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬لاسيما‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬لتبرير‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬بيلاروس،‭ ‬وهو‭ ‬موقف‭ ‬تَكرّر‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭. ‬وأكد‭ ‬السفير‭ ‬البرازيلي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬للتشارك‭ ‬النووي‭ ‬بوضع‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬غير‭ ‬نووية‭ ‬يُعدّ‭ ‬أيضًا‭ ‬انتهاكًا‭ ‬للالتزامات‭ ‬بموجب‭ ‬معاهدة‭ ‬عدم‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‮»‬،‭ ‬منددًا‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬السباق‭ ‬نحو‭ ‬القاع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬أي‭ ‬شخص،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عمن‭ ‬اتخذ‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬‮ ‬

وقالت‭ ‬إيزومي‭ ‬ناكاميتسو،‭ ‬الممثلة‭ ‬العليا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لشؤون‭ ‬نزع‭ ‬السلاح‭ ‬‮«‬في‭ ‬25‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬أنها‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬بيلاروس‭ ‬لنشر‭ ‬أسلحتها‭ ‬النووية‭ ‬غير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬بيلاروس‭. ‬وعندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمسائل‭ ‬التسلح‭ ‬النووي،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬واضحة‭: ‬على‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬تجنب‭ ‬أي‭ ‬أعمال‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬العنف،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬الحكم‮»‬‭.‬‮ ‬

ودعت‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إلغاء‭ ‬اتفاقات‭ ‬التشارك‭ ‬النووي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬السفير‭ ‬الصيني‭ ‬كنغ‭ ‬شوانغ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬اسم‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬امتناع‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬نووية‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬أسلحة‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وإلى‭ ‬سحب‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬مدّتها‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬ستتيح‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬النهوض‭ ‬الاقتصادي‭ ‬التدريجي‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬ظروف‭ ‬نمو‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬بعد‭ ‬النزاع،‭ ‬وعلى‭ ‬طريق‭ ‬الانضمام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‮»‬‭.‬

وعقد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬بوخارست‭ ‬التسع‮»‬‭ ‬الاطلسية‭ ‬اجتماعهم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لودز‭ ‬البولندية‭ ‬تحضيراً‭ ‬للقّمة‭ ‬المقبلة‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬في‭ ‬تمّوز‭/‬يوليو‭ ‬في‭ ‬فيلنيوس‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروماني‭ ‬بوغدان‭ ‬أوريسكو‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الوجود‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬منطقتنا،‭ ‬على‭ ‬الجناح‭ ‬الشرقي،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬العديد‭ ‬والعتاد‮»‬‭.‬

وجدّد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الدول‭ ‬التسع‭ ‬وهي‭ ‬بلغاريا‭ ‬وتشيكيا‭ ‬وإستونيا‭ ‬والمجر‭ ‬ولاتفيا‭ ‬وليتوانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬الدعوة‭ ‬لتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬لمنطقتهم‭ ‬المتاخمة‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

وأضاف‭ ‬أوريسكو‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬دفاع‭ ‬قوي،‭ ‬فعندئذ‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬قوة‭ ‬ردع‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬سلوك‭ ‬روسيا‭ ‬المزعزع‭ ‬للاستقرار‮»‬‭.‬

وشدّد‭ ‬الوزير‭ ‬الروماني‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬اللغة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تفهمها‭ ‬روسيا‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مزيد‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬القدرات‭ ‬المضادة‭ ‬للصواريخ‭ ‬على‭ ‬أراضينا‭… ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬المراقبة‭ ‬والاستطلاع‭ ‬والاستخبارات‮»‬‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬اجتماعهم،‭ ‬تعهّد‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬التسعة‭ ‬أيضاً‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬تصدّيها‭ ‬للغزو‭ ‬الروسي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البولندي‭ ‬زبيغنيو‭ ‬راو‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬بوخارست‭ ‬التسع‭ ‬طليعية‭ ‬هنا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬دفع‭ ‬الحلفاء‭ ‬لاتّخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬الروماني‭ ‬‮«‬نؤيد‭ ‬جميعاً‭ ‬انضمام‭ ‬أوكرانيا‭ ‬إلى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬للانتصار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ستكون‭ ‬حاسمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمصير‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬