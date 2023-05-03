رفات أسترالي داخل تمساحين بعد فقدانه خلال رحلة صيد

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬أسترالي‭ ‬داخل‭ ‬تمساحين،‭ ‬إثر‭ ‬فقدانه‭ ‬خلال‭ ‬ممارسته‭ ‬الصيد‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬منطقة‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الزواحف،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬الأربعاء‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنّ‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬65‭ ‬عاماً،‭ ‬والذي‭ ‬عرّفت‭ ‬عنه‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأسترالية‭ ‬باسم‭ ‬كيفن‭ ‬دارمودي،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ولاية‭ ‬كوينزلاند‭ (‬شمال‭ ‬شرaق‭) ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬سكّان‭ ‬محليين‭. ‬وبحسب‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية،‭ ‬صدّت‭ ‬المجموعة‭ ‬تمساحاً‭ ‬للتمكّن‭ ‬من‭ ‬مباشرة‭ ‬الصيد‭. ‬وسمع‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الرجل‭ “‬يصرخ‭ ‬ويستغيث‭ ‬بصوت‭ ‬عالٍ‭ ‬جداً،‭ ‬ثم‭ ‬تبع‭ ‬ذلك‭ ‬صوت‭ ‬دفق‭ ‬كبير‭ ‬للمياه‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬المفتش‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كيرنز‭ ‬الأسترالية‭ ‬مارك‭ ‬هندرسون‭.‬

وقتل‭ ‬حراس‭ ‬مسلّحون‭ ‬بالبنادق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬تمساحين‭ ‬بطول‭ ‬أمتار‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬ليكفيلد‭ ‬الوطنية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬المجموعة‭ ‬موجودة‭ ‬للصيد‭. ‬ووصف‭ ‬مفتش‭ ‬الشرطة‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬بأنه‭ “‬مأساة‭”‬،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنّ‭ ‬تحاليل‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬التمساحين‭ “‬أتاحت‭ ‬للأسف‭ ‬التعرّف‭ ‬على‭ ‬رفات‭ ‬الرجل‭ ‬المفقود‭”. ‬وقال‭ ‬هندرسون‭ ‬إنّ‭ ‬ضحية‭ ‬الحادثة‭ ‬كان‭ “‬رجلاً‭ ‬لطيفاً‭ ‬للغاية‭” ‬وكان‭ ‬مدير‭ ‬حانة‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬ريفية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الولاية‭. ‬وحذّر‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬المسائل‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والنباتية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مايكل‭ ‬جويس‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬كوينزلاند‭ ‬هي‭ “‬أرض‭ ‬التماسيح‭”.‬

وقال‭ “‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬ليكفيلد،‭ ‬التي‭ ‬صُنّفت‭ ‬تحديداً‭ (‬كموقع‭) ‬لحماية‭ ‬التماسيح،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقّعوا‭ ‬رؤية‭ ‬تماسيح‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المياه‭”.‬