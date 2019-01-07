تربية النجف تحدّد موعد الإمتحانات التمهيدية

رعاية الطفولة تعقد إجتماعاً لمناقشة الخطة التنفيذية لعام 2019 – النجف – بهاء الحبوبي – النجف – سعدون الجابري

عقدت لجنة رعاية الطفولة في محافظة النجف اجتماعا برئاسة الباحث الاجتماعي حيدر عبد المحمد نصار وحضور اعضاء الدوائر والجهات ذات العلاقة ، من اجل مناقشة الخطة التنفيذية لعام 2019.

وابتدأ نصار الاجتماع بأستعراض عمل ومهام الاعضاء الجدد والتعريف بالدوائر المشتركة باللجنة ، ومن ثم مناقشة الخطة التنفيذية للـــــــــجنة لعام 2019 .واكد نصار قيام لجنة رعاية الطفولة وبالتعاون مع مديرية تربية النجف بصيانة المقاعد الدراسية (الرحلات) وصيانة التأسيسات الكهربائية من 70 – 100 مدرسة، واعداد المدارس قابلة للزيادة حسب الظروف المتاحة لها ، وكذلك ستقوم اللجنة بتوزيع الهدايا على الطلاب الايتام في المدارس الإبتدائية مثل الألعاب والحقائب المدرسية بالإضافة الى تكريم الطلاب المتميزين بالشهادات التقديرية من اجل تشجيعهم وحثهم على التميز).

واضاف (أن اللجنة تسعى الى تفعيل عمل فرق الصحة الدراسية من خلال الزيارات الميدانية للمدارس لإجراء الفحوصات الطبية للطلاب).

ومن جانبه تحدث ممثل منظمة الهجرة الدولية عن التركيز على الدور التثقيفي في المدارس وخاصة مدارس البنات لحمايتهم من الابتزاز الالكتروني وحماية الأطفال من الألعاب الدموية وحماية الأطفال النازحين من الأزمات النفسية والجسدية، وكما اقترح (ضرورة إقامة دورات ثقافية للكوادر التدريسية لغرض مواكبة التطور العالمي للنهوض بواقع التعليم في العراق). ونوه ممثل مؤسسة مسلم بن عقيل الى أن المؤسسة لديها 167طبيبا بكافة الاختصاصات يقوم بتقديم الخدمات الصحية لكافة شرائح المجتمع مؤكدا (التعاون المشترك مابين المؤسسة ولجنة رعاية الطفولة في النجف الاشرف من اجل النهوض بالواقع الصحي للأطفال ، وكذلك اقامة المخيمات الطبية بكافة مستلزماتها في المناطق الطمر الصحي لغرض تقديم الدعم الصحي للعوائل الساكنة في تلك المناطق).

وتحدث ممثل مؤسسة العين الخيرية عن الدور الذي تلعبه المؤسسة في المجال الإجتماعي والتثقيفي والنفسي من خلال رعاية الأيتام والمتضمنه توزيع الاعانات المالية وتقديم الخدمات الطبيـــة والنفسية لهم .

امتحانات خارجية

على صعيد متصل دعا قسم الامتحانات في المديرية العامة لتربية محافظة النجف الطلبة المتقدمين لاجراء الامتحانات الخارجية مراجعة

المديرية العامة بتاريخ 15 /1 /2019 لمعرفة اماكن امتحاناتهم والاطلاع على الجدول الامتحاني.

وقال اياد امين مدير قسم الامتحانات (يمكن للطلبة المتقدمين على الامتحانات الخارجية زيارة الموقع الالكتروني للمديرية لمعرفة جدول الامتحانات ومتابعة اسماء المتقدمين واماكن امتحانهم).واضاف امين ان (عدد المتقدمين بلغ 4547 طالب وطالبة للاشتراك في الامتحانات التمهيدية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وان عدد المراكز بلغ 53 مركزاً امتحانياً).واوضح اياد ان (موعد بدأ اجراء الامتحانات التمهيدية في يوم الاحد الموافق 3 /2 / 2019 ولجميع المراحل).

وأعلن مسؤول مركز البيع المباشر التابع إلى قسم الزراعة والثروة الحيوانية في العتبة العلوية محمد تقي الطالقاني, عن رفد مراكز البيع المباشر بالمنتجات الزراعية المتمثلة بمحاصيل الباذنجان والخيار والتمور وغيرها من الفواكه والخضر من مزرعة فدك التابعة إلى العتبة العلوية.وقال الطالقاني في تصريح امس ان (منتجات العتبة العلوية تلاقي إقبالا واسعاً من قبل الزائرين الوافدين إلى زيارة مرقد الامام علي عليه السلام وذلك بسبب جودتها وأسعارها المدعومة مقارنة بالسوق المحلية, إذ يتم تزويدنا بـنحو (300) كيلو غرام من الباذنجان والخيار و بأكثر من (150) كيلو غراما من التمور يومياً, حيث يتم تصريفها في نفس اليوم).وأضاف (كما يتم رفد المركز بشتلات الزينة ومختلف أنواع العسل الجيد الخاضع إلى الفحص من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في بغداد, مبينا” أن اغلب هذه المنتجات من إنتاج قسم الزراعة والثروة الحيوانية في العتبة العلوية المقدسة).

نقلة نوعية

واختتم قسم الاعداد والتدريب في المديرية العامة لتربية محافظة النجف دورة المدير المطور بحضور المدير العام عادل البصيصي اخر حلقة من هذه الدورة التي تعد نقلة نوعية في عمل ادارات المدارس.واكد البصيصي خلال حديثه بحسب بيان تلقته (الزمان) امس ان (هذه التجربة تأتي في الوقت الذي تعددت فيه مهام ومسؤوليات مدير المدرسة، فكان لزاماً عليه أن يواكب كل جديد وان يكتسب المزيد من المهارات والقدرات التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.وشارك في الدورة 773 مدير ومديرة مدرسة في عموم المحافظة توزعوا على 15 قاعة للتعليم الابتدائي و8 قاعات للتعليم الثانوي).