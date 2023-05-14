رعاة يقتلون ستة من 2500 أسد في كينيا

نيروبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتل‭ ‬رعاة‭ ‬ستة‭ ‬أسود‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬بعد‭ ‬تعرض‭ ‬قطيعهم‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬حادثة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالصراعات‭ ‬المتكررة‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬والحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬السابق،‭ ‬قُتل‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬الأسود‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالرماح‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رعاة‭ ‬الماساي،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬أمبوسيلي‭ ‬الوطنية‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬تنزانيا‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬الكينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ “‬قُتل‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬عشرة‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬أمبوسيلي‭ ‬البيئية‭” ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماعات‭ ‬عُقدت‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬للتباحث‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

ولفتت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬المناقشات‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تقليل‭ ‬مخاطر‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الإنسان‭ ‬والحياة‭ ‬البرية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬وقائية‭ ‬لتنبيه‭ ‬المجتمعات‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭”.‬

وازداد‭ ‬توغل‭ ‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المأهولة‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بعدما‭ ‬قللت‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬من‭ ‬موائلها‭ ‬ومناطق‭ ‬الهجرة‭.‬

والجمعة،‭ ‬قُتل‭ ‬الأسد‭ “‬لونكيتو‭” ‬البالغ‭ ‬19‭ ‬عاماً‭ ‬بالرماح‭ ‬بعد‭ ‬دخوله‭ ‬حظيرة‭ ‬ماشية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬متنزه‭ ‬أمبوسيلي‭. ‬وأوضح‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬الكينية‭ “‬لقد‭ ‬كان‭ ‬أسداً‭ ‬عجوزاً‭ ‬يكافح‭ ‬لإطعام‭ ‬نفسه،‭ ‬والماشية‭ ‬تشكّل‭ ‬فريسة‭ ‬سهلة‭. ‬أي‭ ‬أسد‭ ‬عادي‭ ‬سيذهب‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬داخل‭ ‬الحديقة‭”. ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬هرب‭ ‬أسد‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬نيروبي‭ ‬الوطنية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الذعر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بجنوب‭ ‬العاصمة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تنويمه‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬حراس‭ ‬إثر‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬الحديقة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬وسط‭ ‬نيروبي‭.‬

في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2019،‭ ‬قتل‭ ‬أسد‭ ‬رجلاً‭ ‬خارج‭ ‬الحديقة‭ ‬مباشرة،‭ ‬بينما‭ ‬قُتل‭ ‬أسد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬مهاجمته‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬القريبين‭. ‬ويعيش‭ ‬حوالى‭ ‬2500‭ ‬أسد‭ ‬في‭ ‬كينيا،‭ ‬بحسب‭ ‬أول‭ ‬تعداد‭ ‬وطني‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬أجري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬