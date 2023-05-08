رصد 67 إصابة و10 وفيات بالحمى النزفيّة منذ مطلع العام

بغداد – ياسين ياس

سجلت وزارة الصحة، 67 اصابة و10 وفيات بالحمى النزفية منذ مطلع العام الجاري وحتى الان. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح امس أن (الوزارة سجلت منذ مطلع العام وحتى الان 67 إصابة بمرض الحمى النزفية بضمنها 10 وفيات في عموم البلاد)، واشار الى ان (ذي قار تصدرت المحافظات بعدد الإصابات والوفيات تليها البصرة والمثنى ثالثاً والنجف رابعاً). وأكدت دائرة صحة ذي قار في وقت سابق ،تسجيل إصابات ووفيات جديدة بالحمى النزفية. وقال مصدر في الدائرة إن (الفحوصات المختبرية الجديدة أثبتت تسجيل إصابات بمرض الحمى النزفية في عموم المحافظة)، واضاف أن (عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 15 إصابة وعدد حالات الوفاة ارتفعت إلى 3 حالات فقط). وكان مدير قسم الصحة العامة في المحافظة، قد حذر من خطورة الاوضاع بعد رصد اصابات جديدة بالحمى. وقال رئيس القسم حسين رياض ان (الإصابات المسجلة تحصل برغم عدم حلول موسم الصيف)، مبينا ان (هذا الامر يجعلنا امام صيف لاهب بالإصابات التي ستحمل معها ربما الكثير من الوفيات)، وتابع ان (القسم يحمل الجهات والدوائر ذات العلاقة في المحافظة مسؤولية أي انتشار للمرض، كون لم يلحظ هناك اي التزام ببنود مكافحة هذا الوباء القاتل خلال المدة الماضية).