إحتفالات تعم مدناً عقب فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

رشيد يهنئ نظيره التركي ويجدّد حرص العراق على التعاون

بغداد – ندى شوكت

انقرة – ماهر اوغلو

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان ،بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. واطلعت (الزمان) على برقية التهنئة جاء فيها (بمناسبة اعادة انتخابكم بولاية رئاسية جديدة ،نتقدم اليكم باسم الشعب وباسمنا شخصياً بأحر التهاني مقرونة بالأمنيات الصادقـة بالتوفيق في مهامـــكم، داعياً البارئ عز وجل أن يمن عليكم وعلى شعبكم الجار الصديق بالخـير والرخاء)، واضاف (نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنجدد لكم حرص العراق الدائم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا وشعبينا الصديقين وبما يسهم في ترسيخ الامن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي). كما قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،التهاني للرئيس التركي بمناسبة إعادة انتخابه.وقال في تغريدة على توتير تابعتها (الزمان) امس (نتقدم بخالص التهنئة لاردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية)، واضاف (نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل). واعرب رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، عن تهانيه للرئيس التركي بمناسبة نيله ثقة الشعب. واكد في تغريدة على تويتر (نتطلع لتعزيز العلاقات بين الاقليم والعراق مع تركيا). من جانبه، بارك رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني، للرئيس التركي (فوزه بالرئاسة لولاية جديدة). ودعا اردوغان امس ،إلى الوحدة والتضامن بعد فوزه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.وخاطب اردوغان مؤيديه الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي قائلا (سنترك الخلافات السياسية جانبا وندعو إلى الوحدة والتضامن). وتأتي دعوة اردوغان بعد انتخابات شهدت تنافسا حادا وأفضت إلى فوزه على زعيم المعارضة العلماني كمال كيليتشدار أوغلو بفارق أربع نقاط مئوية في أول انتخابات إعادة رئاسية في تاريخ تركيا.واعتبر اردوغان أن هذه الانتخابات هي (الأهم في تاريخ تركيا الحديث وأن أحدا لم يخسر)، مضيفا (الفائز في هذه الانتخابات هي تركيا والديموقراطية وشعبنا بكل أطيافه). وتغلب الزعيم البالغ 69 عامًا على أسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ جيل وأقوى تحالف للمعارضة واجهه، ليبقى سجله الانتخابي خاليا من الهزائم. وانتشرت مظاهر الاحتفالات في أنحاء تركيا، فيما تتالت التهاني من زعماء العالم، ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن (إعادة انتخاب إردوغان تظهر دعم الأتراك لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة). من جانبه ،هنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن ،إردوغان على إعادة انتخابه قائلا (أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة). وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطلعه إلى (المضي قدما في رفع التحديات العالمية المشتركة)،بينما اعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امله في (تعزيز الشراكة الستراتيجية مع تركيا). ووصف الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، (فوز اردوغان بانتصار الكبير والمستحق). (تفاصيل ص3).