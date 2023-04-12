رشيد يهنئ دار زهور العلوية برمضان

بغداد – الزمان

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد (ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي والنهوض بواقع الخدمات المقدمة للأيتام، وإيجاد بيئة آمنة تتوفر فيها الشروط الصحية من خلال الاهتمام بالغرف والقاعات الدراسية والمنامات وتنظيم الوقت والغذاء الصحي لهم، والعمل على تنمية مواهبهم وهواياتهم وبناء شخصياتهم ومساعدتهم في شق طريقهم نحو مستقبل أفضل)،وأضاف خلال زيارته لدار زهور العلوية للأيتام الصغار في بغداد الاثنين، أن (الأيتام أمانة في أعناقنا وتوفير الرعاية والدعم والاهتمام بهم مسؤولية يتحملها الجميع انطلاقا من الالتزام الإنساني النبيل).مشيرا وفقا لبيان تلقته (الزمان) امس الى ان (رئاسة الجمهورية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات لهذه الشريحة).

وهنأ رئيس الجمهورية منتسبي الدار والمستفيدات من الأيتام بحلول شهر رمضان المبارك، متفقدا أقسام الدار التي تضم ما يقارب من 40 طفلة، كما والتقى بعدد من المستفيدات واستمع إلى حكاياتهن وقصصهن واطلع على احتياجاتهن.واستمع رشيد، من مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية ومدير دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة بغداد أسامة إياد صادق، الذي كان في استقباله مع مديرة الدار نهلة شاكر شهاب،إلى شرح مفصل للمهام والواجبات التي تقوم بها الدار.