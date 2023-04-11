رشيد يهنئ الصباح بتنصيبه

بغداد – ابتهال العربي

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ، رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح ،بمناسبة تسمنه منصبه الجديد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الكويتي ،لتهنئته بشهر رمضان وتسنمه المنصب الجديد)، متمنيا له (دوام التقدم والازدهار).

بدوره،عبّر الصباح عن (شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، وتمنياته للشعب العراقي المزيد من الاستقرار والرفاه). واعلنت الكويت قبل ايام ،صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الصباح بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيرا للمالية مع بقاء بدر الملا وزيرا للنفط.وقال بيان إن (الشيخ طلال الخالد الصباح أعيد أيضا تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية وللدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في موقعه وزيرا للخارجية).