رشيد يدعو دول عدم الإنحياز إلى التعاون في تحقيق أمن الطاقة العالمي:

نسعى لمعالجة التحديات المشتركة مع الجوار على أساس الإحترام المتبادل

باكو – الزمان

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،ان العراق يسعى الى ان كيون قوة موحدة لردم الهوة بين القوى الاقليمية للتوافق على مواجهة التحديات المشتركة.

وقال رشيد خلال كلمة ألقاها على هامش اجتماع مجموعة الاتصال على مستوى القمة لحركة عدم الانحياز للتعافي لما بعد جائحة كورونا، إن (العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البناء على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال تضييف البطولات الرياضية وبناء الشراكات الدولية والانضمام للمعاهدات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وصولاً إلى التعاون في ما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والبيئة والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي)، واضاف (أننا تمكنا من حشد الدعم للحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح)، وتابع انه (من الضروري، في مرحلة ما بعد الوباء، أن يتم التركيز على بناء عقد اجتماعي جديد، بما في ذلك الحدّ من عدم المساواة وضمان الرعاية الصحية العامة وتعليم نوعي، وتأمين هواء نقي ومياه كافية، فضلاً عن تشْييد البنى التحتية العامة الضرورية)، مؤكدا ان (المسؤولية الجماعية تقع على عاتقنا لدعم الحكومة من خلال تبني السياسات الحكيمة وتخصيص الأموال اللازمة وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية إلى تخفيف حدة المخاطر)، واشار الى ان (العراق الجديد يطمح أن يكون قوة موحّدة من أجل الخير والعطاء وردم الهَوّة بين القوى الإقليمية وبناء توافق في الآراء بشأن مواجهة التحديات المشتركة ومنها التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة إضافة إلى محاربة الإرهاب).

ملفات مشتركة

وتابع ان (العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية إلى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف)، ولفت الى أنه (كان لتخطي الجراح والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الأثر بأن تتميز مرحلة العراق الجديد بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يضمن تحقيق العدالة لعامة الشعب ومن ضمنها تحقيق إمكانية الحصول على تعليم نوعي وخدمات صحية ملاءمة ومياه نظيفة وتحقيق الأمن الغذائي)، مبينا أن (الحكومة تلتزم بتوفير خدمات عامة أفضل وتشْييد البنى التحتية في البلاد لتلبية احتياجات مواطنينا)، ومضى الى القول ان (العراق يشهد تعزيزاً في العلاقات بين بغداد وأربيل ،إضافة إلى تحسنها بين جميع محافظات البلاد)، مشددا على أن (الواجب الجماعي يفرض علينا أن نعمل معاً لضمان تحسين المستويات المعيشية وتعزيز السلم والاستقرار وحماية البيئة وتنويع النشاط الاقتصادي والحفاظ على التراث الوطني للأجيال المقبلة).

والتقى رشيد، نظيره الآذري إلهام علييف في قصر زوغولبا الرئاسي. وقال البيان ان (اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وأذربيجان والاتفاق على ضرورة الارتقاء بها وتطويرها، حيث أكد رشيد أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة وبما يخدم مصالح البلدين)، وأضاف ان (ألعراق، وبعد تجاوزه لعديد من التحديات وتشكيل الحكومة، يعيش حالة من الاستقرار المتميز على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية).

إطار متكامل

ولفت الى ان (الجهود لتبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية للاستثمارات فى إطار متكامل يهدف إلى تأهيل البنى التحتية في البلاد والنهوض بواقعها الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى حجم الفرص الاستثمارية التي ستتحقق بعد إقرار الموازنة)، مؤكدا ان (العراق تغيّر نحو الأفضل وهو أحد مؤسسي الأمم المتحدة وعلاقاته الخارجية ممتازة وقد قام بوساطات مهمة على المستوى الإقليمي لتقريب وجهات النظر)، وأشار الى (جدية الحكومة الحالية في تحقيق استقرار شامل وبشهادة زوار البلاد الذين أشادوا بالتطور الأمني والاقتصادي الحالي)، وتابع ان (أغلب الدول العربية تتمنى أن يستعيد العراق دوره المحوري). من جانبه، اعرب علييف عن (شكره لنظيره العراقي على قبوله الدعوة ومشاركته في القمة)، مؤكداً أن (زيارته تشكل فرصة لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية وتعضيدها بين البلدين على مستويات عدة).