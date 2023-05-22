الكلداني والطالباني يبحثان برنامج الحكومة والموازنة

رشيد يدعو الامم المتحدة إلى دعم النازحين ومواجهة التغيّر المناخي

بغداد – ابتهال العربي

السليمانية – الزمان

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين بلاسخارت. وجرى خلال اللقاء (بحث إحاطة بلاسخارت الأخيرة بشان الوضع العام في العراق التي قدمتها امام مجلس الأمن الدولي،حيث أكدت دعم الأمم المتحدة لكل ما من شأنه ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق وضمان سلامة مواطنيه وتوفير احتياجاتهم الخدمية والإنسانية، كما عربت عن غبطتها بتطور ورسوخ الوضع الأمني في بغداد والمدن الأخرى).

تطورات الاوضاع

وتطرق رشيد الى (تطورات الأوضاع العامة في البلاد،واشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة العديد من الملفات التي ترتبط بتحسين ظروف المواطنين وأوضاعهم المعيشية والخدمية)، واشار الى (ضرورة دعم الحكومة في تطبيق برنامجها استجابة لتطلعات الشعب العراقي في حياة حرة كريمة)، داعيا الى (العمل على إنشاء مجلس أعلى للمياه من أجل حفظ أمن المياه المتعلق بالمناخ وبالتفاهمات مع دول الجوار، والحصول على كمية عادلة وضرورية من المياه، إضافة إلى تحسين إدارة المياه وازالة التجاوزات)، ولفت البيان الى ان (اللقاء ناقش دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وأهمية العمل والتنسيق لتذليل المعوقات أمام عدد من القضايا،ولا سيما النازحين ومكافحة التغييرات المناخية والبيئية وشح المياه). وبحث رئيسا الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني وحركة بابليون ريان الكلداني بحضور رئيس الجمهورية ،برنامج الحكومة وموازنة العام الجاري. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجتماع ثلاثيا يضم الطالباني والكلداني بحضور رئيس الجمهورية ،عقد في السليمانية لبحث مجمل الأوضاع السياسية داخل البلاد وسير الجهود الحكومية لتنفيذ برنامجها، وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في عموم البلاد)، وشدد المجتمعون على (أهمية تمرير الموازنة العامة للدولة والشروع بتنفيذها بالسرعة الممكنة خدمة للصالح العام)، من جانبه ، أكد الكلداني (ضرورة دعم العملية السياسية والجهود المبذولة في تنفيذ برامجها الخدمية، بما يلبي متطالبات المواطنين، ويوفر لهم حياة كريمة). ووضع رشيد، في وقت سابق، إكليلاً من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جلال الطالباني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (رشيد زار برفقة السيدة الأولى شاناز ابراهيم أحمد، ضريح الطالباني ترافقه وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ، وعدد من الشخصيات والمسؤولين وجمع من الأكاديميين والكتاب)، واشار الى ان (رشيد وضع إكليلاً من الزهور على ضريح الطالباني). وشدد رئيس الجمهورية ، في وقت سابق على ضرورة النهوض بواقع التعليم العالي في البلاد. واوضح البيان ان (رشيد زار جامعة السليمانية .

واقع التعليم

وكان على رأس مستقبليه رئيس الجامعة كوسار محمد علي ومساعديه للشؤون الإدارية والمالية كاوه جمال ولشؤون الطلبة بيشرو حمه جان، إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة)، واشار رشيد إلى (ضرورة النهوض بواقع التعليم العالي في البلاد ،ولاسيما في المجالات العلمية والأكاديمية)، مؤكدا (دعمه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمستوى التعليمي في الجامعة)، مشددا على (أهمية توطيد العلاقات والتنسيق والتعاون مع الجامعات الدولية المعتمدة وتبادل الخبرات معها وبما يعود بالفائدة على تطوير التعليم العالي في الإقليم والعراق ككل). من جانبهم، أعرب رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية عن (شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية على زيارته وتوجيهاته القيمة، مؤكدين سعيهم الدائم من أجل رفع مستوى التعليم في الجامعة وتخريج كوادر شابة ترفد البلاد بطاقاتها العلمية المتنوعة).