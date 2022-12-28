رشيد يؤكد العمل على إعادة إعمار نينوى والنهوض بخدماتها

الموصل – سامر الياس سعيد

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال مشاريعها القائمة. ،للنهوض بواقعهيا المعيشي والخدمي . وكتب رشيد في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس جاء فيها (في الموصل بين أهلنا للاستماع الى مشاكلهم والوقوف على واقع المدينة التي عانت جراء الإرهاب الداعشي الذي حاول عبثاً طمس هويتها المتنوعة والمتعايشة بسلام)، واضاف (سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار المدينة، وإكمال المشاريع القائمة والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لأهاليها). وتفقد رئيس الجمهورية يرافقه وفد وزاري ،على حملة الاعمار الجارية في المدينة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد ، زار، كنيسة الطاهرة في مدينة الموصل وعدد آخر من الكنائس المجاورة لها،كما تجول في المنطقة واطلع على حركة الإعمار الجارية لعدد من الكنائس التي تعرضت للدمار خلال الحرب ضد داعش)، واشار الى ان (الحقبة المظلمة لداعش انتهت بانتهاء هذه الجماعة المجرمة)، مشيرا الى ان (العراق ماضٍ في طريق التطور والتقدم والاعمار والاستقرار على كل المستويات). كما التقى رشيد خلال زيارته ، رئيس واعضاء محكمة استئناف نينوى ،واطلع على الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.وذكر البيان ان (رشيد، زار محكمة استئناف نينوى والتقى رئيسها رائد المصلح)، وتابع البيان انه (اطلع على الجهد المبذول من قبل القضاء في محافظة نينوى والتقدم الحاصل في تقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين). فيما شدد رئيس الجمهورية ،على أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعات كونها أولوية قصوى. واشار البيان الى ان (رشيد، أجرى زيارة إلى جامعة الموصل، وكان على رأس مستقبليه رئيس الجامعة قصي كمال الدين الأحمدي وأعضاء مجلس الجامعة وعمداء كلياتها ومديري أقسام الرئاسة فيها ،حيث تجول في المكتبة المركزية ،التي تعد من المكتبات العريقة وتضم أكثر من مليون كتاباً ومصدراً علمياً وأدبياً، واهدى مجموعة من الكتب إلى المكتبة، كما اطلع على متحف داخل المكتبة يضم آثار الدمار الذي خلفته عصابات داعش على بعض الكتب والمخطوطات إضافة إلى أعمال للطلبة بمختلف الاختصاصات)، واكد رشيد ان (الموصل هي بيت لكل العراقيين وتجمع كل مكوناته)، معرباً عن (سعادته بزيارتها)، وأشاد (بعراقة جامعة الموصل ودورها المتميز في تنمية المجتمع ورفد البلاد بالكفاءات في مختلف المجالات منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي ولغاية اللحظة، عادّاً إياها جامعة متميزة على المستوى المحلي والدولي، أسوة بتميز الجامعات العراقية الأخرى)، مشددا على (الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعات يعتبر من الأولويات القصوى للدولة لتأهيل ملاكات متمكنة في اختصاصاتها وبكفاءة تسهم من خلالها في تنمية المجتمع معرفياً واقتصادياً واجتماعياً). كما اطّلع رشيد ،على المراحل الجارية لإعادة إعمار جامع النوري. وأشار إلى أن (يد الإرهاب ،كانت تحمل مخططات خبيثة لطمس هوية هذه المدينة العريقة والمتنوعة عبر تدمير هذا الصرح الديني التاريخي المهم إلى جانب العديد من الصروح الأخرى)، داعيا الى (ضرورة إعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء وفق المعايير العالمية والحفاظ على شكلهما التراثي والتاريخي، وتجاوز آثار الإرهاب الظلامي).