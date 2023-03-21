الأكراد يواصلون الإحتفالات وسط دعوات للعمل بروح تسمو على الإنتماءات

رشيد والحلبوسي يوقدان شعلة نوروز والبارزاني يتلقى تهنئة أوغلو

اربيل – فريد حسن

واصل اكراد العراق ،يشاركهم السياح القادمين من مختلف محافظات الوسط والجنوب ،احتفالات اعياد نوروز في اقليم كردستان. وتميزت مراسيم إيقاد شعلة كاوه الحداد ، التي جرت بالمسرح الروماني في محافظة السليمانية ،حضور رئيسي الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ومجلس النواب محمد الحلبوسي وعددا من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق. فيما تلقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، تهنئة بالمناسبة من وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو.واعتبر أوغلو في برقية التهنئة (نوروز، عاملاً معززاً للأخوة ورمزاً للتجدد والانبعاث والوفاق والفرح، مثّل على مدى التاريخ تعاطي الإنسان مع فهم الحياة والطبيعة). وكان البارزاني قد شدد على ضرورة جعل المناسبة فرصة جديدة للتعاون المشترك وقبول الآخر والعمل الجماعي، داعياً الأطراف العراقية الى العمل بروح وطنية تسموعلى الانتماءات الحزبية. وقال خلال المناسبة (نحن نمضي مع الحكومة الاتحادية في المسار الصحيح، والخطوات تبعث الأمل والارتياح. وحل المشاكل وإعادة بناء الثقة والاطمئنان بين الأطراف والمكونات). واوقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني يرافقه رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني ومحافظ اربيل اميد خوشناو ،شعلة نوروز خلال احتفاليةً أقيمت في حديقة شاندار بأربيل بمناسبة قدوم السنة الكردية الجديدة. وهنّأ البارزاني في وقت سابق (عوائل الشهداء والبيشمركة وجميع الكردستانيين داخل البلاد وخارجها بمناسبة نوروز، متمنياً السلام والهدوء للجميع). بدروه ، دعا رئيس حكومة الاقليم ، المواطنين إلى حماية الطبيعة الجميلة لكردستان، والالتزام بقواعد المرور من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم أثناء الاحتفال. كما هنأ الحلبوسي ، الشعب الكردي بمناسبة نوروز. وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (أبناء الشعب الكردي، كل عام وعيد نوروز وأيام الربيع تتجدد عليكم وعلى العراقيين بالمحبة والسلام والأطمئنان). من جانبه ، قدم نائبا رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله، التهاني بأعياد الربيع. وقال المندلاوي في بيان امس (اتقدم بخالص التبريكات الى ابناء الشعب من المكون الكردي بمناسبة حلول نوروز وأعياد الربيع)، مؤكدا ان (احتفالات الشعب تمثل واحدة من اجمل لوحات التلاحم والتآخي بين ابنائه ، وان هذا التنوع دليل على قوة العراقيين وتمسكهم بحضارتهم وتأريخهم وثقافتهم)، داعيا المواطنين الى (مزيد من التعاون مع الحكومة لرفض الظلم والفساد بكافة صوره واشكاله وصولا لتحقيق الامن والاستقرار والرفاه والعيش السلمي). من جهته ،اعرب عبد الله عن (تهانيه للشعب الكردي بالمناسبة ورأس السنة الكردية، وبارك للشعب أفراح الربيع ،متمنياً لجميع أبناء شعبنا العيش بسلام واستقرار دائم) ولفت الى (أهمية استمرار التعاون والحوار بين بغداد وأربيل في إطار الدستور، وبذل المزيد من المساعي والجهود لكل أطراف العملية السياسية لتجاوز الأزمات ومواجهة التحديات والعمل باتجاه معالجة المشاكل وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في عموم البلاد). وشارك أكثر من 105 آلاف شخص في مراسم إيقاد الشعلة على قمّة جبل عقرة بمحافظة دهوك. وفي بغداد ،اقامت امانة العاصمة، مهرجان نوروز بغداد الاول بمشاركة حكومية ونيابية. واكد الامين عمار موسى حفل المهرجان ان (نوروز هو العيد الذي يحتفل به ابناء الشعب ،ولاسيما الاكراد لما له من دلالات رمزية، الذي يشير الى رفض الظلم والاضطهاد للنفس البشرية)، واضاف (نقيم احتفالنا تحت عنوان نوروز بغداد تعبيرا عن الروابط مع اخوتنا الاكراد ،فقدرنا وهدفنا واحد).