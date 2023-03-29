رئيس الجمهورية يدعو الدول إلى وضع حلول للتلوّث البيئي

رشيد والأعرجي يستعرضان الملف الأمني وجهود الإستقرار

بغداد – الزمان

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،على اهمية تعزيز الاستقرار في دعم التقدم الاقتصادي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل في قصر بغداد ، الأعرجي وجرى بحث آخر التطورات على الساحة الأمنية وتأكيد أهمية تعزيز الاستقرار لضمان سلامة المواطنين ودعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد)، واشار البيان الى ان (اللقاء ناقش عودة النازحين إلى مناطقهم ، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل المدن وإعادة إعمار البنى التحتية)، واستعرض رشيد (مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وما يشكله من أهمية كبرى في معالجة أزمة المياه العالمية وإيجاد الحلول الجذرية لها)، ولفت الى ان (الأمم المتحدة والدول المشاركة أبدت اهتماما ملموسا بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية). من جانبه ، شدد الاعرجي على (أهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود وبذل الجهود للحفاظ على أمن ومصالح الشعب والبلاد).

فيما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغير المناخي وتداعياتهما على الحياة العامة.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد التقى غوتيريش على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك ،وهنأ بنجاح المؤتمر والطروحات التي خرج بها التي من شأنها أن تسهم في الحد من أزمة المياه العالمية).

أزمة مياه

واستعرض رشيد (الأعباء التي يتحملها العراق جراء أزمة المياه، فضلاً عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة)، واشار الى (الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة). من جانبه ، أكد غوتيرش (تفهمه لما تعانيه بلاد الرافدين من نقص حاد في المياه وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتأثيرهما على الواقع الحياتي والبيئي)، مجدداً (دعم المنظمة الدولية للعراق وجهوده للحد من مخاطر أزمة المياه والتغير المناخي وتداعياتهما على الحياة العامة).

كما بحث رشيد ،مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة لندا توماس غرينفيلد والوفد المرافق،ازمة المايه وما تشكله من تهديد للامن الغذائي. وقال البيان ان (الجانبين ناقشا بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين ،أزمة المياه وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي والتنوع البيئي في العراق، إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي والنقص الملموس بمعدلات تدفق المياه من دول المنبع).

واشار رشيد الى ان (العراق يعاني من تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه بسبب قلة الأمطار والنمو السكاني، وكذلك بسبب بعض السياسات المائية لدول الجوار)، مؤكدا (حاجة العراق إلى معرفة الخطط المائية للدول المتشاطئة للتمكن من وضع الخطط اللازمة والوصول إلى حصص كافية وعادلة مع هذه الدول)، وتابع ان (هناك خططا على مستوى عالٍ للوصول إلى معالجات حقيقية لموضوع المياه، وأن الحكومة جادة بعملها وبانتظار إقرار الموازنة لإنجاز المشاريع الضرورية بهذا الخصوص)، ولفت الى (ضرورة تحسين أساليب إدارة المياه وتطوير آليات الاستجابة لآثار التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في العراق)، وتطرق رشيد الى (أهمية وضع الحلول الجادة في معالجة التلوث البيئي الناتج بسبب قطاع الطاقة).

ملف النازحين

واكد رشيد (وجود مشاريع مقبلة تخص موضوع الغاز ومعالجة آثاره السلبية على البيئة)، واستعرض رشيد (ملف النازحين في العراق،والاحتياجات المطلوبة لايجاد عمل سريع لإنهاء هذا الملف، وهذا يتطلب بذل جهود أكبر من قبل المنظمات الدولية لمساعدة العراق في إعادة النازحين إلى مناطقهم بعد تأهيلها وتوفير العيش الكريم لهم).

واستطرد البيان بالقول ان (اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين).

بدورها، اكدت غرينفيلد (رغبة بلادها بتوثيق العلاقات المشتركة مع العراق)، مجددة (حرص الولايات المتحدة على دعم العراق في مجال معالجة شح المياه وتجاوز هذه الأزمة، ولاسيما من خلال توفير الخبرات لدعم وتحسين موضوع إدارة المياه في العراق وأيضا عن طريق بعثة يونامي في العراق).