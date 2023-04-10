رسّام كاريكاتير يدخل بصمة الاعصار في ميدان محاكمة ترامب

تابور‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعاد‭ ‬توجيه‭ ‬القضاء‭ ‬الأميركي‭ ‬تهماً‭ ‬جنائية‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬تحفيز‭ ‬رسّام‭ ‬الكاريكاتور‭ ‬الأميركي‭ ‬الكوبي‭ ‬الأصل‭ ‬إديل‭ ‬رودريغيز‭ ‬على‭ ‬تناوله‭ ‬مجدداً‭ ‬بريشته،‭ ‬بعدما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬احتلت‭ ‬رسومه‭ ‬المعبّرة‭ ‬والمثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬أحياناً‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬غلافات‭ ‬مجلات‭ ‬كبرى‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬تايم‭” ‬و‭”‬دير‭ ‬شبيغل‭”.‬

ونُشر‭ ‬رسم‭ ‬رودريغيز‭ ‬المخصص‭ ‬لغلاف‭ ‬مجلة‭ “‬تايم‭” ‬قبل‭ ‬صدورها‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬بصمة‭ ‬إصبع‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬سوداء،‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬تدور‭ ‬كإعصار‭ ‬حول‭ ‬فم‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭.‬

ومن‭ ‬الاستوديو‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الطبقة‭ ‬العلوية‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مناطق‭ ‬نيوجيرسي‭ ‬الريفية،‭ ‬يصف‭ ‬رودريغيز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬بأنّه‭ “‬عالق‭ ‬في‭ ‬عاصفة‭ ‬تسبّب‭ ‬بها‭ ‬بنفسه‭”.‬

وليس‭ ‬هذا‭ ‬الرسم‭ ‬أكثر‭ ‬عمل‭ ‬له‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬طابع‭ ‬استفزازية‭. ‬ففي‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬2017،‭ ‬وبهدف‭ ‬انتقاد‭ ‬مرسوم‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬مهاجرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬غالبية‭ ‬مسلمة،‭ ‬اعتمدت‭ ‬مجلة‭ “‬دير‭ ‬شبيغل‭” ‬الألمانية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أعدادها،‭ ‬غلافاً‭ ‬يظهر‭ ‬ترامب‭ ‬وهو‭ ‬يحمل‭ ‬سكيناً‭ ‬ملطخاً‭ ‬بالدماء‭ ‬بيد‭ ‬ورأس‭ ‬تمثال‭ ‬الحرية‭ ‬وهو‭ ‬ينزف‭ ‬باليد‭ ‬الأخرى‭.‬

وبينما‭ ‬رفع‭ ‬محتجون‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬مناهضة‭ ‬لترامب‭ ‬صوراً‭ ‬لغلاف‭ ‬هذا‭ ‬العدد،‭ ‬أثار‭ ‬الرسم‭ ‬سخط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والصحافيين‭.‬

‭- ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ -‬

ويشير‭ ‬الفنان‭ ‬البالغ‭ ‬51‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬رسوم‭ ‬ابتكرها‭ ‬بهدف‭ ‬التأثير‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬بمواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬المحدق‭ ‬‮ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬قوله‭. ‬ولا‭ ‬يرى‭ ‬رودريغيز‭ ‬الذي‭ ‬احتلّت‭ ‬رسومه‭ ‬غلافات‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬المجلات‭ ‬الإخبارية،‭ ‬أن‭ ‬يجب‭ ‬يكون‭ “‬حيادياً‭”. ‬‮ ‬

ويقول‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬غلافات‭ ‬‮ ‬المجلات‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬رسومه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ “‬أدرك‭ ‬أنّ‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحياد،‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يتساءل‭ ‬المرء‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يفرص‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬حيادية‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬لاحظت‭ ‬أنّ‭ ‬الحياد‭ ‬إزاء‭ ‬مواقف‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬ليس‭ ‬قراراً‭ ‬صائباً‭”.‬

وصوّر‭ ‬رودريغيز‭ ‬الرئيس‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكأنه‭ ‬نيزك‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تحطيم‭ ‬الأرض،‭ ‬أو‭ ‬طفل‭ ‬يجلس‭ ‬فوق‭ ‬صاروخ‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬رسامي‭ ‬كاريكاتور‭ ‬آخرين،‭ ‬أظهر‭ ‬رودريغيز‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬رموز‭ ‬خاصة‭ ‬بكو‭ ‬كلاكس‭ ‬كلان،‭ ‬كما‭ ‬عقب‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬إدانة‭ ‬تعدّي‭ ‬ناشطين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬البشرة‭ ‬البيضاء‭ ‬على‭ ‬متظاهرين‭ ‬مناهضين‭ ‬للعنصرية‭ ‬في‭ ‬تشارلوتسفيل‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2017‭.‬

وأثبتت‭ ‬الأحداث‭ ‬أنّ‭ ‬الفنان‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالخطر‭ ‬المحدق‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬هجوم‭ ‬مناصري‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭.‬

ويقول‭ ‬متنهداً‭ ‬إنّ‭ “‬عملية‭ ‬انقلاب‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الحصول‭ ‬حينها‭”.‬

‭- “‬يأس‭” -‬

ويعزز‭ ‬رودريغيز‭ ‬اقتناعاته‭ ‬ومخاوفه‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬الشخصية،‭ ‬فعندما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬التاسعة،‭ ‬فرّ‭ ‬مع‭ ‬والديه‭ ‬من‭ ‬كوبا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬فيديل‭ ‬كاسترو‭. ‬وفي‭ ‬شرائط‭ ‬مصوّرة‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬صدورها‭ ‬في‭ ‬الخريف،‭ ‬يتناول‭ ‬رودريغيز‭ “‬اليأس‭” ‬الذي‭ ‬واجهه‭ ‬و‭”‬الجواسيس‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬منتشرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭”‬،‭ ‬ومغادرته‭ ‬كوبا‭ ‬مع‭ ‬عائلته‭ ‬بواسطة‭ ‬أحد‭ ‬القوارب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1980‭.‬

ويقول‭ “‬نشأت‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ (…). ‬وكان‭ ‬للأميركيين‭ ‬البيض‭ ‬فضل‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬أصبحت‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭ ‬وفي‭ ‬طفولتي‭ ‬كمهاجر‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬أدرك‭ ‬مدى‭ ‬طيبة‭ ‬الأميركيين‭ ‬لكنّهم‭ ‬أظهروا‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬بعدما‭ ‬برز‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭”.‬

وعندما‭ ‬يبتكر‭ ‬رودريغيز‭ ‬رسوماً‭ ‬عن‭ ‬ترامب،‭ ‬يستخدم‭ ‬رموزاً‭ ‬بصرية‭ ‬شائعة‭ ‬عنه‭ ‬كالبشرة‭ ‬المائلة‭ ‬للبرتقالي‭ ‬والشعر‭ ‬الأصفر‭ ‬والفم‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬وكأنّ‭ ‬صاحبه‭ ‬يصرخ‭.‬

ويقول‭ “‬لم‭ ‬أبتكر‭ ‬غلافات‭ ‬المجلات‭ ‬هذه‭ ‬لكي‭ ‬أظهر‭ ‬ترامب‭ ‬بمظهر‭ ‬عادي‭ ‬أو‭ ‬كما‭ ‬يبدو‭ ‬عليه‭”.‬

ويضيف‭ ‬الفنان‭ ‬الذي‭ ‬أنجز‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬غلافات‭ ‬كتب‭ ‬عدة‭ ‬وإعلانات‭ ‬أفلام‭ ‬فيما‭ ‬تُعرض‭ ‬أعمال‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتاحف‭ ‬والصالات‭ “‬استلهمت‭ ‬من‭ ‬بيكاسو‭ ‬وماتيس‭ ‬وبول‭ ‬كلي‭ ‬ومن‭ ‬أمي‭ ‬وأبي‭ ‬وعائلتي‭ ‬وكوبا‭. ‬ثمة‭ ‬آلاف‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬تلهمني‭”.‬