رسوم لصغار حيوانات جنوب إفريقيا تزين أوراقها النقدية

جوهانسبرغ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬على‭ ‬أوراقها‭ ‬النقدية‭ ‬صورة‭ ‬نلسون‭ ‬مانديلا،‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬حقبة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري،‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬رسوماً‭ ‬لأِشبال‭ ‬أُسد‭ ‬وصغار‭ ‬فيلة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬صغار‭ ‬الحيوانات‭ ‬الظريفة،‭ ‬تقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬والديها‭ ‬الموجودين‭ ‬عليها‭ ‬أصلاً‭.‬‮ ‬‭ ‬وتتوافر‭ ‬هذه‭ ‬الأوراق‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬الخميس‭ ‬بخمسة‭ ‬ألوان،‭ ‬تتراوح‭ ‬قيمتها‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و200‭ ‬راند،‭ ‬وأبقيَت‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬بطل‭ ‬الكفاح‭ ‬ضد‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭. ‬أما‭ ‬ظهر‭ ‬الورقة‭ ‬النقدية،‭ ‬فخُصص‭ ‬للثدييات‭ ‬الإفريقية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬والمعروفة‭ ‬بـ»ذي‭ ‬بيغ‭ ‬فايف‮»‬‭ (‬أو‭ ‬‮«‬الحيوانات‭ ‬الخمس‭ ‬الكبرى‮»‬‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬الأفيال‭ ‬والأسود‭ ‬والفهود‭ ‬والجواميس‭ ‬وحيوانات‭ ‬وحيد‭ ‬القرن،‭ ‬في‭ ‬رسوم‭ ‬تُمثّلها‭ ‬في‭ ‬وضعيات‭ ‬عائلية‭ ‬تضم‭ ‬كبارها‭ ‬وصغارها‭.‬‮ ‬‭ ‬وأُصدرت‭ ‬أوراق‭ ‬مانديلا‭ ‬النقدية‭ ‬المتداولة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬لجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ينتخب‭ ‬ديمقراطياً‭. ‬وأوضح‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬إن‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬الجديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالديموقراطية‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وأوضح‭ ‬المصرف‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬مقدمة‭ ‬الدستور‭ ‬مطبوعة‭ ‬‮«‬بنص‭ ‬صغير‭ ‬حول‭ ‬علم‭ ‬البلاد‭ ‬وصورة‭ ‬ماديبا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬قبيلة‭ ‬مانديلا‭ ‬ويُطلقه‭ ‬عليه‭ ‬محبوه‭. ‬وأصدر‭ ‬المصرف‭ ‬أيضاً‭ ‬قطعاً‭ ‬نقدية‭ ‬معدنية‭ ‬جديدة‭ ‬بألوان‭ ‬فضية‭ ‬وذهبية‭ ‬وذهبية‭ ‬وردية،‭ ‬بنقشات‭ ‬تمثّل‭ ‬أبرز‭ ‬حيوانات‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ونباتاتها،‭ ‬ومنها‭ ‬الحيتان‭ ‬وظباء‭ ‬الربيع،‭ ‬والبروتيا‭ ‬الخرشوفية،‭ ‬وهي‭ ‬الزهرة‭ ‬الوطنية‭.‬