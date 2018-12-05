رسالة مواطن

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة رئيس الجمهورية المحترم

فخامة دولة رئيس الوزراء المحترم

السيد رئيس البرلمان المحترم

تحية طيبة وبعد…

اعلم جيدا انكم لم تسمعوا باسمي من قبل ولم يكن هناك لقاء مسبق بكم قط ‘ واكاد اجزم بانكم اصحاب القرارات بهذا البلد

واود ان احيطكم علما بانني مواطن عراقي بسيط من شريحة هذا الشعب الذي لا يملك لا حول ولا قوة الا انه يحلم بان يكون بلده متحضر بالمدنية والاستقرار والعيش الرغيد

واني لم انتمي لجهة سياسية او حزب حاليا ولا حتى سابقا ولا ارجو ترقية او تقرب او مكاسب شخصية.

هناك الكثير من الامور وفي مختلف المجالات والقطاعات فيها مؤشرات سلبية وربما تصل الى الكارثية تدفع بسرعتها القصوى البلد الى منعطفات الهاوية ولكننا اوجزنا واحدة منها والتي تخص العشائرية في البلد فنحن وكما تعلمون في بلد لا يمكن التغاضي عن الدور العشائري وماثره على مر العقود وربما القرن الماضي وثوراته وارساء دعائم الدولة الحديثة

نعم لقد افرحتم الشعب موخرا باصداركم قانون الدكة العشائرية وادخالها في قانون الارهاب ووصول عقوبتها لعقوبة المؤبد والاعدام احيانا ولكن نطالبكم بتطبيقها على الجميع بدون استثناءات لفئة دون الاخرى ولا لعشيرة دون غيرها

وقد نوهنا سابقا بطلب ونكرره اليوم وهو الغاء الالقاب العشائرية من بطاقة الأحوال المدنية اذ اصبح مربكا لكثير من المؤسسات الحكومية والحاق الظلم بكثير من المواطنين بمجرد اللقب فهل يعقل ونحن افي لألفية الثالثة وتكون الالقاب هي المعيار الاول في ترويج المعاملات وما شابهها

ونود تقديم مقترح بان تنظم العشيرة هويات خاصة بها يكتب فيها لقب العشيرة بماء الذهب واما اللقب في بطاقة الأحوال المدنية العراقية يكتب في حقلها لقب ‘‘ عراقي ‘‘ فقط فجميع العراقيين مشتركون بهذا اللقب ويجمع جميع طوائفه وقومياته واعراقه

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

مواطن عراقي

ظافر قاسم آل نوفة