رسالة من علاوي الى السوداني:إعادة الثقة

لندن‭ -‬الزمان

أبدى‭ ‬زعيم‭ ‬ائتلاف‭ ‬الوطنية‭ ‬وأول‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بعد‭ ‬العام‭ ‬2003‭ ‬اياد‭ ‬علاوي‭ ‬،‭ ‬الاثنين،‭ ‬دعمه‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الحالي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬محذرا‭ ‬إياه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬قرب‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭.‬

وقال‭ ‬علاوي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬السوداني،‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نطمح‭ ‬أن‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عراق‭ ‬آمن‭ ‬مستقر‭ ‬تتكرس‭ ‬فيه‭ ‬مفاهيم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ومبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬المساواة،‭ ‬وبعد‭ ‬عملنا‭ ‬الدؤوب‭ ‬لإسقاط‭ ‬النظام‭ ‬الديكتاتوري‭ ‬والسعي‭ ‬لإنشاء‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬عادل‮»‬‭.‬

وتابع،‭ ‬‮«‬وصلنا‭ ‬اليوم‭ ‬للاسف‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬يكاد‭ ‬يكون‭ ‬مسدوداً‭ ‬بسبب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬استمرار‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬دولة‭ ‬الحكم‭ ‬الرشيد‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والهيبة‭ ‬للوطن‭ ‬وإعلاء‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬واستقلال‭ ‬القضاء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬علاوي،‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فقد‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬الكريم‭ ‬ثقته‭ ‬بالعملية‭ ‬السياسية‭ ‬وما‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬السلمية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬وآخرها‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقمع‭ ‬واستشهد‭ ‬خلالها‭ ‬المئات‭ ‬وجرح‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬شبابنا‭ ‬بدون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬والعزوف‭ ‬الكبير‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬إلا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬الثقة،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فهناك‭ ‬بارقة‭ ‬أمل‭ ‬تحث‭ ‬على‭ ‬التغيير‭ ‬المطلوب‮»‬‭.‬

وأكد،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نرى‭ ‬أنكم‭ ‬معروف‭ ‬عنكم‭ ‬نزاهتكم‭ ‬وادارتكم‭ ‬الكفؤ‭ ‬أبان‭ ‬توليكم‭ ‬وزارات‭ ‬سابقة،‭ ‬ونحن‭ ‬داعمين‭ ‬لكم‭ ‬ونقدر‭ ‬صعوبة‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بكم‮»‬‭.‬