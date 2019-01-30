رسالة مفتوحة للسيد الأمين العام لمجلس الوزراء – عبد الخالق الشاهر

معلوماتي المتواضعة تشير الى ان سيادتكم تحترمون السلطة الرابعة والرأي الآخر من خلالها ، ولكوني اتعبت أخوتي في لجنة الأمر الديواني (129س) نقدا قاسيا في البداية أيام لم تكن حتى السلطات الثلاث تمتلك وضوحا كافيا حتى جاءت تعليمات مجلس الوزراء الموقر ألمستندة الى مشورة مجلس الدولة لتعزز ذلك الغموض ، وجاء ذلك بعد ان تجاوزنا على ثلثي الوقت المحدد لاعتراض المشمولين بالقانونين (72).

رغم ذلك كافحت اللجنة برئيسها وأعضائها وموظفيها لتنفيذ ما جاء بروح القانون ،بما يحقق اعلى الممكن من العدل، بل انها ذهبت الى ابعد من ذلك من خلال مراجعة عملها بوقت قياسي وتصحيح آليات التعامل بشكل ملفت للنظر وسيادتكم يعلم ان لا حزب راجع مسيرته ولا سلطة اعترفت بأخطائها منذ العام 1958 الى يومنا هذا .

يشهد الله اني لم اخاطبكم لأمتدح اللجنة فالمشمولين هم من يقيم عملها رغم كون اللجنة خصم قانوني لهم .. فكم هم بحاجة الى موظف يحترمهم ويرحب بهم رغم انه قد يصادر اموالهم مضطرا بموجب قانون غير دستوري ومخالف ل ((ثوابت احكام الاسلام)) كما نص الدستور، فضلا عن انه يخالف الكثير من المبادئ القانونية التي ارستها القوانين العراقية النافذة ، وحق الرد مكفول ومقدس لأثبات ذلك من عدمه.

السبب الذي دعاني لإزعاج سيادتكم هو تجاوبكم الواضح مع مقالاتي فيما يخصكم ، والسبب الثاني هو أني لمست حاجة ملحة لتدخل شخصي منكم في اسناد ما امتلكته اللجنة من افكار جديدة بحكم تعاملها مع تنفيذ القانون (72) وكوني ناشط وباحث في هذا المجال منذ صدور القرار 88 لعام 2004 حتى الآن ، ولاحظت خلال هذا السفر الطويل الذي سلكته رغم ((قلة سالكيه)) أن ما اعد ملكا غير شرعي (( بسبب تقلد المنصب الحزبي او الوظيفي)) تمت ممارسته من حكومات ما بعد 2003 فالسادة رؤساء مجلس الوزراء خصصوا اراضي لمناصب محددة ، فضلا عن ذلك تشير المصادر ان هناك مائة الف عقار من الدومين العام مهيمن عليه من جهات معينة ، ولا ادري حقيقة ان هذا الرقم يدخل فيه معسكر الرشيد ام قيادة القوة الجوية ام معسكرات اقدم فيلق تشكل في الجيش العراقي وأكثرها املاكا وهو الفيلق الاول الذي بنيت فيه دورا للمواطنين الكرد تحديدا في زمن الفوضى الخلاقة يكفي لتغيير ديموغرافية كركوك

أما عقارات المواطنين فحدث ولا حرج فقد وصل الى حد انه يثير التندر واسمحوا لي ان اقص لكم بعض من هذه النوادر .. الأولى هي الاكثر فكاهة وهذه اعذرني عن ذكرها في هذا الخطاب ، ليس خوفا بالطبع … والثانية ان مشمول بالحجز اتصل بي مستفسرا عن كيفية التصرف مع قطعة ارض يمتلكها في الشماعية ببغداد وهي مغتصبة وبني فيها مشتملين ، اجبته ان عليه عرضها كمال محجوز على اللجنة 129س بسند قديم ويذكر انها مغتصبة .. بعدها بيومين فقط اتصل مشمول بالحجز من الخارج طالبا مني توجيه ابنه الذي ارسله ليستصدر كتب الاستشهاد التي تطلبها اللجنة واتصل بي ابنه ليخبرني ان عقاري الشماعية رفض تزويده بالمطلوب كون الارض ليست باسم والده حاليا بل تحولت الى شخص آخر .. كان الشاب محبطا فقلت له يا ولدي هناك من تحولت الارض باسم غيره وبني عليها مشتملين فلا تهتم فأجابني نعم عمي احنا هم ارضنا مبنية مشتملين ..

الأخرى والأخيرة ان هناك مسؤول استولى على دزينة (درزن) بيوت متلاصقة لسكنه منذ العام 2004 وحتى الآن

تقبلوا وافر التقدير والاحترام

وللحديث بقية