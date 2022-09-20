رسالة ماجستير ثانية عن صحفي

بيروت – محسن حسين

كتب لي الدكتور محمود حسين عامر الزوبعي عاتبا وقال انني لم اذكره كما ذكرت رسالة الماجستير عن نشاطي الصحفي لايلاف ثامر . اخبرني الدكتور محمود بما يلي ( لي الشرف ان اعطيت شخصية سيادتكم موضوع رسالة ما جستير في الجامعة العراقية كلية الآداب قسم التاريخ… بعدها صار عندي فكرة كتابة اطروحة دكتوراه. لان وجدت محسن حسين جواد موسوعة بعدها طلب مني د.خالد عبد نمال المشرف على الرسالة موضوعا فكان هذا الإختيار ونعم الإختيار.كنت طالب دكتوراه وموضوع الاطروحة العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر 1956- 1970 وتناولت في الجانب الثقافي تأسيس الإذاعة والتلفزيون المصري من قبل هيئة الإذاعة الأمريكية وحصلت في وقتها على مقال لسيادتكم منشور في صحيفة الزمان لان وجدت محسن حسين جواد موسوعة ودوره مهم في الصحافة العراقية).

فوجئت حقا بذلك وكتبت له (اخي د محمود اطلعت الان على ما كتبته انك قدمت رسالة ماجستير عني. كيف تم بدون ان تكلمني انا اشكرك ولو الشكر متاخر لكني لم اعرف برسالتك وبالتاكيد اعتز بها .تحياتي واحترامي) .