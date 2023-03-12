رسالة عاجلة لجماهير القوة الجوية – باسل عبد المجيد

قوة قوة قوة صوت هادر مدو هز ملاعب العراق منذ ثلاثينات القرن الماضي لم يكل ولم يمل في ترديد هذا الاسم اللامع في عالم كرة القدم العراقية. جماهير الصقور قاعدة جماهيرية في العراق الوفي الابي الذي لم يفارق الازرق رغم كل الظروف التي مر بها، وكان اخرها الانقسامات والخلافات بين المتهافتين على ادارة النادي وظلت الجماهير وراء فريقها وفيه تقول انا ابو الوفاء والحمية اقف مع الجوية مهما تكون الظروف، وظل اسم الصقور لامعا يضيئ سماء العراق وظلت جماهير القوة الجوية تضرب بها الامثال في ارجاء المعمورة لم تشهد دولة في العالم جماهير تنظم تضاهرات عدة من اجل تشييد ملعب خاص بهم وحاولت الجماهير ايصال صوتها للحكومة وحثها بالموافقة على تشييد صرح خاص بها حاولت اعتراض امانة بغداد اعنراض المشروع لتعارضة مع نصب الشهيد واوجة نداء لجماهير القوة الجوية .. امامكم فرصة تاريخية توكلوا وشكلوا فريقا واحدا لجميع روابط القوة الجوية ومعكم ابن الجوية الكابتن سمير كاظم الذي يعرف خلفيات هذا الموضوع جيدا واحملوا ملف تشييد الصرح الرياضي الخاص بملعب القوة الجوية الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فالرجل ابوابة مشرعه امام ابناء الشعب لسماع مشاكلهم ومقترحاتهم ومتاكد ان رئيس الوزراء سيكون عونا حقيقيا لانهاء معوقات الملف كونه يحمل مشاكل عدة مع امانة بغداد والسوداني مهندس واداري ناجح وحكومتة حكومة خدمات والصرح الرياضي سيضيف رونقا جميلا للعاصمة بغداد بدل ماهو عليه الان ارض جرداء لاتسر الناظرين. ادعو الكابتن سمير كاظم الذي يعرف تفاصيل منطقة الملعب الى طرح المشكله امام انظار السوداني والتاكيد ان تشييد الملعب لايتعارض مع نصب الشهيد ويحجب الرؤيا كون الارض بعيدة عن النصب السوداني سيحقق حلم عشرات الالاف من جماهير القوة الجوية ليكن لهم الملعب الخاص بهم. متفائل ان عقدة تشييد الملعب سيحلها السوداني وستذكره اجيال القوة الجوية جيلا بعد جيل وسيكون للسوداني الفضل في ان يكون للصقور ملعب زاهي تفتخر به جماهيرها والرياضين جميعا وان عشرات الالاف من عشاق الجوية تقف خلف السوداني في هذا الموضوع والانظار تتجه صوب رئيس الوزراء لموافقته على تشييد الملعب ليكون صرحا تزهو به بغداد ويضيف رونقا وجمالا لها. الاحتفال سيكون قريبا وسنرى السوداني يرى حجر الاساس لناد عريق ذي اكبر قاعدة جماهيرية في العراق سيكتب اسم السوداني بماء الذهب في صرح الصقور وسجل يا تاريخ في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شيد ملعب للصقور وسنرى الالاف يحملون رايات الصقور وتحتفل بوضع حجر الاساس وهذا اليوم ليس بعيد.