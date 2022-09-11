رسالة تناقش الإسقاط في نصوص مسرحية

بابل – سليم العناوي

ناقشت رسالة ماجستير في قسم الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل (الاسقاط في نصوص سالم الزيدي المسرحية ) للباحث ذو الفقار حمودي الزبيدي الذي يشير الى ان (الإسقاط هو حيلة لا شعورية تتلخص في أن يَنسب الإنسان عيوبه وتناقضاته ورغباته المذمومة ومخاوفه المكبوتة التي لا يعترف بها إلى غيره من الناس أو الأشياء أو الأقدار أو سوء الطالع وذلك تنزيهاً لنفسه ،وجائت هذه الدراسة بغية معرفة الاسقاط ومضموناته وما يحمله من خصائص بنائية في النص المسرحي عبر شخصيات النص ومكنوناته الدرامية الأخرى ليعكس الواقع ومايحمل من معطيات التاريخ برؤ? ف?رية و جمالية مؤثرة) موضحا (وتاتي اهمية البحث بوصفه دراسة لمفهوم الاسقاط نفسيا واجتماعا ودراسة أسلوب الكاتب المسرحي سالم الزيدي وإسقاطاته المسرحية ليقدم فائدة للباحثين والفنانين.وتناول البحث مفهوم الإسقاط نفسيا واجتماعيا وتناول الإسقاط عالميا وعربيا وعراقيا كما تناول المرجعيات الفنية والفكرية الكاتب سالم الزيدي. وكانت حدود البحث من عام 1967 الى 2020 في ماتضمن مجتمع البحث 16 عملا مسرحيا اختير منها بصورة قصديه 5 اعمال كعينة للبحث).