رسالة تربوية الى طلبة المتوسطة – حقي الراوي

رسالة تربوية الى طلبة المتوسطة – حقي الراوي

هدف الرسالة  تعزيز المؤشرات الضابطة للشخصية المتزنة انفعالياً وصيانتها من الانحرافات والتاثيرات البيئية الضاغطة لاسيما في فترة المراهقة المتقدمة.

  1. المحافظه على الانتماء الاسري وتعزيز العلاقات اللائقة بين افراده هو الاساس الفاعل في البناء المستقبلي.
  2. تقبل الانتقادات مهما تكن وحاور بردود افعال ودية هادئة غير منسحبة.
  3. ثق بنفسك واعتمد التحدي اساس لمواجهة متطلبات المواقف الحياتية.
  4. اعتمد المشاركة الفاعلة لاي موقف يتطلب ذلك برضا واهتمام بعيداً عن الضجر و الانسحاب.
  5. انجز هدف وجودك دون اي تردد ولا تتخلى عن اداء واجباتك تجنباً للسخرية والانتقاد الحاد .
  6. الحياة لم تكن عبارة عن موقف واحد تستطيع من خلاله تنفيد متطلباتك بسهولة وفرح ولكن مواقفها متعددة مليئة بالتضحيات والصبر.
  7. ينبغي ان لا يسيطر عليك الخوف والقلق والاحباط عند تعرضك لاي من مواقف الفشل او الخطأ لانها تعد فرص تعلمية تدريبية فاعلة.
  8. ليكن لديك وجهة نظر قبل اتخاذك اي من القرارات وقارن بينها وبين وجهات نظر الاخرين في المواقف ذاتها بمنطقية العقل العلمي.
  9. تحدث بصوت مسموع وبنظرات تتفحص الجميع في حواراتك كافة.
  10. استثمر اللقاءات الجماعية و التجمعات في الاعلان عن وجودك بتحية طيبة او كلمة جميلة او مظهر متميز لائق او انجاز في مشاركة تعاونية.
  11. اعتمد قدراتك الذاتية واستثمرها في الفرص كافة للوصول الى اهدافك.
  12. حاور نفسك مراراً واستدرك في ذلك بان الفشل قد يعترضك في العديد من التجارب التي تقوم بها ولكن ينبغي ان تستبعد الخوف و التردد من ان تبدأ بها لانها مصدر الخبرات التي تسهم في المواجهة للمتطلبات الحياتية المستقبلية.
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