رسالة تربوية الى طلبة المتوسطة – حقي الراوي

هدف الرسالة تعزيز المؤشرات الضابطة للشخصية المتزنة انفعالياً وصيانتها من الانحرافات والتاثيرات البيئية الضاغطة لاسيما في فترة المراهقة المتقدمة.