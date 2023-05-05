رسالة تربوية الى طلبة المتوسطة – حقي الراوي
هدف الرسالة تعزيز المؤشرات الضابطة للشخصية المتزنة انفعالياً وصيانتها من الانحرافات والتاثيرات البيئية الضاغطة لاسيما في فترة المراهقة المتقدمة.
- المحافظه على الانتماء الاسري وتعزيز العلاقات اللائقة بين افراده هو الاساس الفاعل في البناء المستقبلي.
- تقبل الانتقادات مهما تكن وحاور بردود افعال ودية هادئة غير منسحبة.
- ثق بنفسك واعتمد التحدي اساس لمواجهة متطلبات المواقف الحياتية.
- اعتمد المشاركة الفاعلة لاي موقف يتطلب ذلك برضا واهتمام بعيداً عن الضجر و الانسحاب.
- انجز هدف وجودك دون اي تردد ولا تتخلى عن اداء واجباتك تجنباً للسخرية والانتقاد الحاد .
- الحياة لم تكن عبارة عن موقف واحد تستطيع من خلاله تنفيد متطلباتك بسهولة وفرح ولكن مواقفها متعددة مليئة بالتضحيات والصبر.
- ينبغي ان لا يسيطر عليك الخوف والقلق والاحباط عند تعرضك لاي من مواقف الفشل او الخطأ لانها تعد فرص تعلمية تدريبية فاعلة.
- ليكن لديك وجهة نظر قبل اتخاذك اي من القرارات وقارن بينها وبين وجهات نظر الاخرين في المواقف ذاتها بمنطقية العقل العلمي.
- تحدث بصوت مسموع وبنظرات تتفحص الجميع في حواراتك كافة.
- استثمر اللقاءات الجماعية و التجمعات في الاعلان عن وجودك بتحية طيبة او كلمة جميلة او مظهر متميز لائق او انجاز في مشاركة تعاونية.
- اعتمد قدراتك الذاتية واستثمرها في الفرص كافة للوصول الى اهدافك.
- حاور نفسك مراراً واستدرك في ذلك بان الفشل قد يعترضك في العديد من التجارب التي تقوم بها ولكن ينبغي ان تستبعد الخوف و التردد من ان تبدأ بها لانها مصدر الخبرات التي تسهم في المواجهة للمتطلبات الحياتية المستقبلية.