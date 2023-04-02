رسالة الى الرئيس.. أفي كل مرة نلجأ الى سعد البزاز؟

شقشقة‭ ‬هدرت‭ .. ‬ولم‭ ‬تقرّ

السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬

المهندس‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬المحترم‭ ‬

تحية‭ ‬طيبة‭ ‬

بدءا‭ ‬،‭ ‬أقول‭ ‬بأني‭ ‬كأديب‭ ‬عراقيغاسل‭ ‬يدي‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬الرئاسات‭ ‬الثلاث،‭ ‬منذ‭ ‬إحتلال‭ ‬العراق‭ ‬والى‭ ‬لحظة‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬الأسطر‭ ..‬

وفي‭ ‬داخلي‭ ‬بأنّ‭ ‬الأمريكان‭ ‬قد‭ ‬تقصّدوا‭ ‬استقدام‭ ‬من‭ ‬راهنوا‭ ‬عليه‭ ‬لإذلال‭ ‬الانسان‭ ‬العراقي،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحطيم‭ ‬كبريائه‭ ‬وكرامته‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬طريقتين‭ : ‬

1-سرقة‭ ‬ثروات‭ ‬بلاده‭ ‬الطبيعية،‭ ‬وتهريب‭ ‬مواردها‭ ‬المالية‭ ‬المتعدّدة،‭ ‬وهذا‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬دليل،‭ ‬فهو‭ ‬حاصل‭ ‬امامك،‭ ‬وامام‭ ‬كل‭ ‬الناس،‭ ‬والشعوب،‭ ‬والأمم‭ .‬

2-‭ ‬تجويع‭ ‬العراقي‭ ‬حدّ‭ ‬اللعنة،‭ ‬لكسر‭ ‬إعتداده‭ ‬بنفسه‭ ‬،‭ ‬ولو‭ ‬قدّر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬سونار‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬عملاق‮»‬‭ ‬وعرضنا‭ ‬دواخلنا‭ ‬على‭ ‬الملأ‭ ‬لهالك‭ ‬ربّما‭- ‬كمية‭ ‬الرفض‭ ‬التي‭ ‬نخزنها‭ ‬لغالبية‭ ‬من‭ ‬جاء‭ ‬بهم‭ ‬الأمريكان،‭ ‬لأنّهم‭ ‬كانوا‭ ‬أمناء‭ ‬لتعاليم‭ ‬المحتل‭ ‬ومنفذين‭ ‬بدقة‭ ‬لقوله‭ : (‬عليكم‭ ‬بالعراقيين‭) ..‬

‭ ‬وفعلا‭ ‬كانوا‭ ‬علينا،‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ..‬

وإنّ‭ .. ‬أقول،وان‭.. ‬كنّا‭ ‬نتأمل‭ ‬بكم‭ ‬خيرا‭ ‬باعتبارك‭ ‬ممن‭ ‬أكل‭ ‬معنا‭ ‬أيام‭ ‬الحصار‭ ‬النخالة‭ ‬بالدود،‭ ‬وذاق‭ ‬مرارة‭ ‬الحاجة،‭ ‬وتمرّغت‭ ‬روحه‭ ‬مثلنا‭ ‬توقا‭ ‬الى‭ ‬الحريّة،‭ ‬واحترام‭ ‬الذات‭.‬

الباشا‭ ‬ابو‭ ‬مصطفى‭ ‬ولمن‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬مقدار‭ ‬احترامنا‭ ‬لبعضنا،‭ ‬ربما‭ ‬سيستغرب‭ ‬كيف‭ ‬أنادي‭ ‬جنابك‭ ‬بـ‮»‬‭ ‬الباشا‮»‬‭ ‬أيام‭ ‬كنت‭ ‬أقول،‭ ‬لدولتكم،‭ ‬ان‭ ‬سبب‭ ‬استخدامي‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬اعتبارك‭ ‬قد‭ ‬تسلّمت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬حقيبة‭ ‬وزارية،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬الدولة‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وكنت‭ ‬عبرها‭ ‬–‭ ‬كلها‭ – ‬موضع‭ ‬فخر‭ ‬بابن‭ ‬العراق‭ – ‬الداخل،‭ ‬وليس‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعتدنا‭ ‬ان‭ ‬نطلق‭ ‬على‭ ‬جمعه‭ ‬بـ»القادمين‭ ‬على‭ ‬ظهور‭ ‬الدبابات‮»‬‭ !!‬

أتمنى‭ ‬ان‭ ‬يتسع‭ ‬صدرك‭ ‬لبعض‭ ‬الإسهاب‭ ‬المطلوب‭ ‬توضيحه‭ ‬فحين‭ ‬قلت‭ : ‬انا‭ ‬غاسل‭ ‬يديّ‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬‮«‬الرئاسات‭ ‬الثلاث‮»‬‭ !!‬

لكون‭ ‬هذه‭ ‬الرئاسات،‭ ‬موازنة‭ ‬نثرياها‭ ‬–‭ ‬الشهرية‭ ‬والسنوية‭ – ‬تعادل‭ ‬أرقاما‭ ‬فلكية،‭ ‬وهذه‭ ‬الأرقام‭ ‬هي‭ ‬ثروات‭ ‬العراق،‭ ‬وهي‭ ‬حصتنا‭ ‬فيه،‭ ‬وليست‭ ‬‮«‬ورث‭ ‬شخصي‮»‬‭ ‬لعائلة‭ ‬هذا‭ ‬او‭ ‬ذاك‭ !!‬

وكنّا‭ ‬على‭ ‬مرآى‭ ‬أرقامهم‭ ‬نصرخ‭ ‬يا‭ ‬مسؤولين،‭ ‬يا‭ ‬زعماء،‭ ‬لدينا‭ ‬عقول‭ ‬مبدعة‭ ‬ينخر‭ ‬أجسادها‭ ‬السرطان،‭ ‬وتحتاج‭ ‬الى‭ ‬نجدتكم،‭ ‬معووووودين‭..‬

‭…. ‬ووووووووديييييييييين

‭ ‬ولكن‭ ‬كيف‭ ‬يهبّ‭ ‬المسؤولون‭ ‬الى‭ ‬صراخنا‭ ‬وصدى‭ ‬التعليمات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬آذانهم‭ (‬عليكم‭ ‬بالعراقيين‭) ‬فيغضون‭ ‬السمع‭ .. ‬وينكفئون‭ ‬الى‭ ‬نثرياتهم،‭ ‬وإيفاداتهم،‭ ‬ومخصصاتهم،‭ ‬ورواتبهم،‭ ‬ولا‭ ‬يبقون‭ ‬لنا‭ ‬سوى‭ ‬خيار‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬غير،‭ ‬هو‭ : ‬ان‭ ‬نحجز‭ ‬قبرا‭ ‬للمرشّح‭ ‬للموت،‭ ‬او‭ ‬نحمل‭ ‬تابوت‭ ‬المغادر‭ ‬لنهره‭ ‬الجاري‭…‬

‭ ‬وأصدقك‭ ‬القول،‭ ‬ايها‭ ‬المحترم،‭ ‬لا‭ ‬عليك‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬وزراء‭ ‬الثقافة،‭ ‬والإتحادات‭ ‬والجمعيات‭ ‬والنقابات‭ ‬والمنظمات‭ ‬بإدعاء‭ ‬رعاية‭ ‬العقول‭ ‬ومتابعتها،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ …..‬

‭ ‬فكلها‭ ‬محض‭ ‬كذب‭ ‬وافتراء،‭ ‬او‭ ‬هي‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬احسن‭ ‬الأحوال‭ ‬–‭ ‬ضمن‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة‭ ‬لا‭ ‬غير‭ !!‬

‭ ‬واذا‭ ‬شئت‭ ‬–‭ ‬دولتكم‭ ‬–‭ ‬أن‭ ‬أعد‭ ‬لكم‭ ‬قائمة‭ ‬بمن‭ ‬فقدنا،‭ ‬وبمن‭ ‬سنفقد،‭ ‬لربما‭ ‬ستصاب‭ ‬بالصدمة،

سيدي‭ ‬الرئيس

‭.. ‬وامام‭ ‬استهانة‭ ‬الرئاسات‭ ‬–‭ ‬السابقة‭- ‬اضطررت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬أكتب‭ ‬مرة‭ ‬الى‭ ‬السيد‭ ‬‮«‬سعد‭ ‬البزاز‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬استجاب‭ ‬لندائي‭ ‬مشكورا،‭ ‬فخصّص‭ ‬لتوفير‭ ‬الادوية‭ ‬السرطانية‭ ‬مبلغ‭ ‬12‭ ‬الف‭ ‬دولار،‭ ‬لثلاثة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬أدبائنا‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يمهلهم‭ ‬الإهمال‭ ‬وتأخر‭ ‬العلاج‭ ‬طويلا،‭ ‬فغادرنا‭ ( ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬راضي‭ ‬جعفر‭ ‬–‭ ‬الشاعر‭ ‬الكبير‭ ‬سلمان‭ ‬محمد‭ ‬–‭ ‬القاص‭ ‬والروائي‭ ‬صاحب‭ ‬الجوائز‭ ‬حميد‭ ‬الربيعي‭) .. ‬ثم‭ ‬تبعهم‭ ‬آخرون‭ ‬

وربما‭ ‬لتحريضي‭ ‬على‭ ‬الجهد،‭ ‬نشرت‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬سبتايتل،‭ ‬كتبت‭ ‬فيه‭ ‬ان‭ ( ‬الشاعر‭ ‬العراقي‭ ‬البارز‭ ‬جواد‭ ‬الحطاب،‭ ‬يتبنى‭ ‬رعاية‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأدباء‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬امراض‭ ‬مزمنة‭ ‬ويقود‭ ‬حملة‭ ‬وطنية‭ ‬لحماية‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬العراق‭) .‬

حماية‭ ‬المبدعين‭ ‬العراقيين‭ ..‬

فهل‭ ‬اترك‭ ‬الدولة‭ ‬يا‭ ‬باشا،‭ ‬والجأ‭ ‬ثانية‭ ‬الى‭ ‬الصديق‭ ‬القاص‭ ‬والكاتب‭ ‬‮«‬سعد‭ ‬البزاز‮»‬‭ ‬كلما‭ ‬رأيت‭ ‬قامة‭ ‬عراقية‭ ‬مبدعة‭ ‬يحاصرها‭ ‬العوز،‭ ‬والمرض،‭ ‬وضيق‭ ‬ذات‭ ‬اليد،‭ ‬أم‭ ‬ان‭ ‬لنا‭ ‬حصة‭ ‬بثروات‭ ‬بلادنا‭ ‬؟‭!!‬

‭..‬

أكتب‭ ‬اليك‭ ‬وامامي‭ ‬حالة‭ ‬احد‭ ‬الشعراء‭ ‬والكتاب‭ ‬والإعلاميين‭ ‬المهمّين،‭ ‬ومن‭ ‬المبدعين‭ ‬المعروفين‭ ‬لدينا‭ ‬جميعا‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬الشاعر‭ ‬‮«‬قاسم‭ ‬محمد‭ ‬مجيد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬نجدة‭ ‬عاجلة،‭ ‬لتدهور‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي‭ ‬وحاجته‭ ‬الملحّة‭ ‬الى‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة‭ ..‬

وأعرف‭ ‬ان‭ ‬مثلك‭ ‬لا‭ ‬ينتخى،‭ ‬فقد‭ ‬شهدنا‭ ‬لك‭ ‬بانك‭ ‬سيد‭ ‬المبادرات‭ ‬ومن‭ ‬نعوّل‭ ‬عليه‭ ‬حين‭ ‬يصبح‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬لا‭ ‬مفرّ‭ ‬منه‭.‬

حفظ‭ ‬الله‭ ‬العراق‭ ‬

وحفظ‭ ‬نبلاءه‭ ‬ومسؤوليه‭ ‬الشرفاء‭ ‬

وبي‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ..‬

‭ ‬

جواد‭ ‬الحطّاب