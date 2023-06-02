رسالة الى اصحاب المولدات – اخلاص علي الوزان

المناشدات كثيرة من الناس بصورة عامة والكل يعلم ان بعض اصحاب المولدات لم يلتزموا بالتعليمات من رئاسة الوزراء والبعض قد يلتزم السخرية والقانون غاب منذ زمن والان اعيد الحق ونهض القانون وبدأت الازمات تقل وتستعيد نشاطها انها الصحوة او الشعب بدا يفرض سلطته وكلمة الحق تقال العالم يشهد والكل تشهد بان العراق يستقبل المهرجانات والشخصيات المهمة وهذا بحد ذاته يعني نلتمس شيئاً او نحن بامل القادم افضل ولكن فرض القانون هو الاقوى جميع اصحاب المولدات يجب الالتزام بالتسعيرات الجديدة. ارحموا الفقراء ولو لسنة قادمة اليس لدينا الحق ان نفرح ولم نطلب شيئاً فقط حق من حقوقه الامبير ب9او10الالاف طبعا الاهليه يجب ان نقارن بدول الجوار الفقيرة وليس الغنية التي تعتمد على الصناعات المحلية وليس الاستيراد الكل خرج وسافر وذهب الى دول ليست بعيدة مجاورة وشاهد التطور الغريب والعجيب. نعم تعجب والجميع يوافقني انا اريد بلدي ينهض ويتطور وحرية كاملة وليس جزئيه وسوف نتطرق لمواضيع عدة.