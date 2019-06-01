رسالة إلى رئيس البرلمان .. انقذوا التعليم – خالد محسن الروضان

في الخمسينيات من القرن الماضي، اطلق عميد الادب العربي الدكتور طه حسين مقولته المشهوره (التعليم للمصريين كالماء والهواء) وكان هذا التعبير صادقاً. وعندما تولى الدكتور طه حسين وزارة التعليم في مصر عمل كل مابوسعه من اجل تحقيق هذه المعايير في مجال التعليم بذلك حققت مصر مكانتها المرموقه والمتميزه في هذا المجال لقد اعطى المرحوم الدكتور طه حسين النور لشعب مصر والامه العربيه، ففقدانه البصر لم يفقده البصيره، وان دل هذا على شيء فانما يدل على الاحساس الوطني لعملاق الادب العربي الدكتور طه حسين (رحمه الله) على ضوء المقوله (التعليم للمصريين كالماء والهواء) متى يدرك ساسة العراق اهمية التعليم للعراقيين؟ نسأل وزارة التربيه المحترمه (المشغوله سياسياً) والشاغره في وزارة عبد المهدي هل عرفت ماهيئة هذه المقوله؟ اذا كانت لاتعرف لانها تدار بالوكاله ولانها مشغوله بالسياسه اكثر من انشغالها بامور التربيه والتعليم، فأن ابسط انسان من الطلاب او اولياء امورهم او من المهتمين بشؤون التربيه والتعليم وهم الاستثناء من الهيئات التعليميه والتدريسيه والمشرفين التربويين في المرحلتين الابتدائيه والثانويه، العامه والخاصه، يعرفون حاجة الناس للتعليم، ويدركون جيداً ان المستوى التعليمي في المراحل كافه يهبط سنه بعد اخرى حتى اصبح دون المستوى المطلوب، من حيث الماده العلميه وطرق التدريس، وادواته العلميه والفنيه واساليبه الشكليه والموضوعيه، وقد زاد الطين بله عندما نقلت صلاحيات وزارة التربيه والتعليم الى مجالس المحافظات (الفاشله). ان نسبة الاميه في تزايد مستمر وقد بلغت 35% للاعمار الصغيره (المتسربين من التعليم) وتضاعفت النسبه بين كبار السن لتصل الى اكثر من 50% والسبب في ذلك يعود الى سياسة (اللامبالاة) وعدم الاستقرار في وضع وتطوير المناهج التعليميه والتدريسيه والاشرافيه من جهة ثانيه، واهتمام الكوادر الاختصاصيه بالتدريس (الخصوصي الخاص) واهمال التدريس المدرسي العام وبمبالغ ما انزل الله بها من سلطان من جهة ثالثه، وانشغال اكثر التعليميين والتدريسيين بامور لاتخص التربيه والتعليم بل تخص تعميق الفكر الطائفي والمذهبي، بحيث تحولت المدارس من مدارس تدريسيه وتعليميه مهنيه الى مدارس تبشيريه لنشر الطائفيه والمذهبيه والاساءه الى المذاهب الاخرى، وتشويه تاريخ الامتين العربيه والاسلاميه من جهة رابعه، اضافه الى انتشار المدارس الاهليه (غير الرسميه) وخصوصاً الجامعات التي تبنت اعداد كبيره من الناس الذين يجهلون القراءه والكتابه من حملت الشهادات المزوره، التي يطلق عليها اسم الشهادات (المعادله) كما يحلو لبعض المسؤولين تسميتها، وهذا مايؤدي الى تمزيق العملية التربويه والتعليميه لشتى المراحل الدراسيه المنتهيه وغير المنتهيه. كما يوجد هناك سبب اخر يفتخر به القائمون عليه وهو قسوة (اللجان) المكلفه بوضع الاسئله العامه (البكلوريا) للمرحله المتوسطه والاعداديه حيث يفتحر هولاء (العباقره) بكون الاسئله صعبه لايستطيع الطالب حلها ونسي هؤلاء ان الطالب العراقي لم يصعب عليه اي سؤال اذا كان من الماده المقرره دراسياً فهل المظلومين والمحرومين من التعليم هم من حرم السياسيين والحكام الجدد من نعمة الحكم في السابق، ام هؤلاء يشعرون بمظلوميه قديمه ليحاولوا الانتقام من جيل المحرومين والمعذبين والفقراء خارج (المنطقه الخضراء) التي تنعم بخيرات السماء والارض؟ لمصلحة من يتوقف العمل بقانون الزامية التعليم ومجانيته، وهل الزامية التعليم ومجانيته للشعب العراقي مشموله بالاجتثاث واجراءات هيئة المسائله والعداله الذي شرعه (برايمر) الحاكم المدني سيء الصيت. رفقاً يارئاسة مجلس الوزراء، ويا برلمان العراق (الذي تبلغ ميزانيته ثلاثة اضعاف ميزانية وزارة التربيه والتعليم) رفقاً بالمظلومين والمحرومين ارحموا هؤلاء ياساسة العراق (ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء) حافظوا على التعليم اولاً وانقذوا المستوى التعليمي من الهبوط، فالعراق بلد غني وثرواته كثيره وبالامكان مضاعفة الميزانيه والتخصيصات الماليه لوزارة التربيه والتعليم حتى تستغني عن التبرعات من اولياء امور الطلبه التي تثقل كاهل الاسر العراقيه الفقيره وتضطرها لحرمان ابنائها من التعليم. اما نقص الابنيه المدرسيه يمكن تعويضه اذا اجرى مجلس الوزراء مناقله من ميزانيات الوزارات المدخمه (النفط ، الدفاع ، الداخليه ، التجاره ، النقل ، وميزانية الرئاسات الثلاثه) وتحويلها لغرض بناء عدد من المدارس بعد اخذ موافقة البرلمان عليها ولغرض اعادة اعتبار هذه الوزاره وانصافاً لتاريخها الحافل بتوليها من قبل رجال اكفاء منذ تأسيسها اقترح على ان يصدر قرار عراقي وطني من البرلمان ليكون على رأس هذه الوزاره ووزارة الثقافه ايضاً الدكتور حسن العلوي ، الدكتور سعد البزاز ، الدكتور غالب الشابندر ولاتترك لمحاصصة الاحزاب التي اســـــاءت اليها