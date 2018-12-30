رسالة إلى الوالي – لؤي الشقاقي

من منا لم يشاهد فلم زعيم الكوميديا العربية عادل امام رسالة الى الوالي الذي يجسد فيه امام دور الفارس برقوق الذي كلفه شعب رشيد بحمل رسالة الى والي مصر محمد علي تحمل في طياتها الخلاص من الاحتلال . زيارة الفارس ترامب حملت رسالة الى الوالي الذي يحكم في العراق “بأننا باقون هنا ولن ننسحب فالعراق ليس سوريا والماء قسمة بيننا الا اذا تعنتم واسلم تسلم يؤتك ترامب اجرك مرتين” ولا نعني هنا الحكومة فهو لايحترمها اصلاً ولا يرى في اعضائها من يستحق ان ينال شرف لقائه كيما تقر عينه برؤيته وتتشنف اذانه بسماعه فهم في نظره اقرب الى رجال العصابات منهم الى رجال دولة وهو يعرفهم جيداً “فحرامي الهوش يعرف حرامي الدواب” . في الفترة الاخيرة شهدت المنطقة حراك سياسي وعسكري واتفاقات سرية وعلنية اهمها الانسحاب الامريكي من سوريا “قلت غير ذات مرة بأن امريكا لن تضحي بعلاقتها بالشريك التركي على حساب الاكراد او الاسد او غيرهم,وكل ماحصل بينهم من شد وجذب ماهو الا لأعادة توزيع الادوار وتغيير النسب بينهم” وهذا الأنسحاب جعل محور الممانعة ينتشي بنصر لم يكن له اصلاً ولا وجود له الا في اذهانهم ، الانسحاب جاء لاسباب اهمها : ترك الساحة لروسيا وتركيا لتصفي الاخيرة حساباتها مع الاكراد مع ضمان انهاء وجود داعش في سوريا والمنطقة وترك ما بقي من سوريا للدب الروسي القادر على هرس العظم بعد ان انتهى وذاب اللحم “امريكا تحب القاء شيء من الفريسة لاتباعها وحتى شركائها حتى لايحسوا انهم خرجوا من المولد بلا حمص” . التفرغ للمرحلة الاهم وهي تصفية المنطقة العربية وانهاء التأثير الايراني او لنقل تحجيم هذا الدور في المنطقة اذا رفض ان يعود لدوره كذراع لامريكا “اذا ما بقي الطرف الايراني متعنت فسوف يخرج مذموماً محسوراً” . انهاء مرحلة الصراع العربي الاسرائيلي وترسيخ القدس عاصمة مشتركة وفتح صفحة جديدة وغلق صفحة الصراع القديم لتبدا مرحلة التعايش . زيارة ترامب الخاطفة جائت لتحمل عدة رسائل لمن يعيها ولتؤشر لامور اهمها موضوع سوريا انتهى بالنسبة لنا والمهمة قد تمت ،اننا باقون هنا ولن نخرج ،ليطمأن حلفائنا فنحن على العهد ،السياسيون العراقيون ليس مرحب بهم من قبلنا ولسنا نأخذهم بعين الاعتبار ودعمنا لعبدالمهدي فقط وعلى السياسيون حسم التشكيلة الوزارية فالمرحلة غير قابلة للمراهقة السياسية،ان اذرع ايران في العراق والدول العربية قد اصبحت الخطر الاول على امن العالم وهذا سبب عدم الاعلان عن زيارتنا وعدم لقاء اي شخص وعلى ايران وحلفائها الحذر فسوف نفرغ لها . وكما دخلنا بليل وخرجنا بليل سوف نخرجكم بليل.