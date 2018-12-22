رسالة إلى المالكي – حسن العلوي

نقل عني في محاضرة ألقيتــها في الكويت كلام لم أقــــله. وهذا دأب الجبناء الذين يخشون مواجهة خصـــومهم فيستخــــدمون توقيعي واسمي لغرض لئيم.

هذا غير صحيح الا اذا نقلت كلاما لرد افتراء ضدك . قلت كان المالكي وقورا ومحترما ولم يكن بايع سبح انت اكثر العراقيين التزاما عقيدة وسلوكا ولينشر كلامي على الناس انها ثاني مرة يفترى علينا ففي الاسبوع الماضي نقل عني كلام منتحل ضد السيد مقتدى الصدر . اكرر ان المالكي ماباع الجوازات المزورة كما باعوا ولا اعطى القروض بالربا ولا نقل بسيارته المظلومين الى بيروت بمية دولار للنفر كما فعل غيره .في ولايته كان جديرا سواء كنت معه او ضده واكرر ان اكبر اخطائه انه فقد الشارع الشيعي عندما استخدم القوات المسلحة ضد الصدريين وهم اوسع تيار شعبي سياسي في العراق .

السلطان والمبغى العام

في العراق الحالي لايوجد فساد بل هو ناتج الحروب التي اضطرت خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد لارسال بعثة الى فرنسا تدرس قانون البغاء الرسمي الذي شرع هناك وفتح مبغى عام رسمي تحمل المومس اجازة عمل من حكومة الولاية ففتح المبغى في المدن الرئيسية ومنها بغداد.

وعندما وصلت قوات الاحتلال البريطاني الى بغداد ارسلت ثلة عسكرية لغلقه لكن الساسة العراقيين افهموهم ان المبغى مجاز من الخليفة فلا تتحرشوا وهنا قرر قائد القوات الاكتفاء بمنع افراد الجيش البريطاني من ارتياده والاكتفاء بتكليف عناصر من جيشه مهمتهم منع من تسول له غرائزه الجنسية ارتياد هذا المكان المنحط حفاظا على سمعتهم وسلامتهم.

هذا ردي على رسالة وصلتني من صديق يعتقد ان المبغى افتتحه الانكليز (معاذ الله) عند احتلال العراق.

وعندما تولى الملك فيصل الثاني مسؤوليته على العرش سنة 1953 قرر رئيس وزرائه غلق المباغي المجازة في العراق فتحولت بيوت في اطراف بغداد الى اماكن دعارة فرحب الاخوان المسلمون ومراجع دينية بخطوة الحكومة الى جانب القوميين العرب وعارضها الليبراليون وتزعم على الوردي حملة اكاديمية واعلامية ضد الغلق مع مجموعة من اتباعه، كنت واحدا منهم، لانهن سيتوزعن على اماكن سرية وسيرتفع سعر الخدمة ويجعل الاغنياء فقط هم الزبائن

وفي ثلاثينات القرن الماضي زار العراق نائب الرئيس الامريكي وسمع بوجود مبغى عام فـــزاره وامضى وقـــــتا طويلا ربما استغرب من ظاهرة لم تعرفها امريكا وهكذا يـــــكون الســـــبق والا فلا.