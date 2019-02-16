رسالة إلى الرئيس ترامب – كامل كريم الدليمي

لقد خاطبت الرئاسات العراقية المغلوب على أمرها بسبب ضغوطكم المستمرة وسياساتكم التي لانعرف لها بداية ولانهاية سوى ان يُفرض علينا ان نحب ماتحبون ونعادي من تعادون.

الرئيس ترامب اتمنى رسالتي تأخذ طريقها اليكم لانها تعكس نبض الشارع العراقي الذي انهكته حروبكم ، ومزقتهُ ديمقراطيتكم المزيفة ، وأجهزت على ماتبقى من كرامته عدالتكم الاجتماعية المقيته !!!

كنا معجبين بالسياسة الامريكية وصُناعها ، ونحاول جادين ان نحث الخطى للحاق بركب تقدمكم وحريتكم المفرطة وتعاملكم الانساني مع كل الحالات التي تستحق وقفة انسانية جادة على ارض المعمورة ، وكم تمنينا فخامة الرئيس ان يقتدي حُكامنا بكم وننعم كما تنعم شعوبكم بالحرية والسلام والطمأنينة والاستقرار .. هذهِ الاحلام كلها كنا نعيشها قبل ان نراكم او يحصل تماس مباشر معكم .

فخامة الرئيس…

احتلَ العراق الكويت في آب 1990بقرار رئاسي مفاجئ وصادم وتُشير أصابع الاتهام اليكم بأنكم انتم من قدمتم المشورة لنظام العراق السابق لغزو الكويت للسيطرة على ثلث نفط العالم ، والنتيجة تبينت انها مؤامرة كبرى تُحاك ضد العراق والكويت ، وان تداعيات هذه الحرب واضرارها النفسية والمادية والمعنوية قد دقت الاسفين مابين بلدين شقيقين جارين .. وتحت عنوان تحرير الكويت بدأ مشروع تـدمير العـراق وكـان المستهدف ؛ اولاً قـواته العسكرية التي دمـرت منها مـايـزيد عـن 50 بالمئة ولم يستثن من يستثنى من تدميركم لا البنى التحتية ولا المباني الحكومية ولا الممتلكات الخاصة، وبطريقة وحشية مغولية لم يشهد لها التاريخ ، ولم تاخذكم رحمة بالعزل والمدنيين لترتكبوا اكبر جريمة بحق الانسانية في قصف (ملجأ العامرية ) الذي هربت اليه العوائل لتحتمي من وحشيتكم ولتسجلوا اكبر وصمة عـار في تأريخكم يا دعـاة الانسانية ، فاختلطت دماء الاطفال والنساء والشباب وتفحمت الجثث ولم يعد احد يعرف ذويه من هذه المذبحة البشعة التي كشفت الزيف عن جزء من اجرائكم .

عبرنا المحنة وتماسك الشعب ولم تتركونا بحالنا بل فرضتم علينا حصارا جائراً، وتحول شعبنا الى بطون خاوية ، وتفشت الامراض ، واصبح الموت يقطف ارواح الاطفال كأنها باقات ورد جميلة تقطف من حدائقها ، وخسرنا وتحملنا عَلَّنا نحافظ على ماتبقى من كرامتنا .. فكيف لي ان اطابق الصورة الجميلة التي كنت ارسمها في ذهني عنكم فخامة الرئيس وانا ارى شعبي يموتُ جوعاً وتتقطع اشلاءالاطفال والنساء والشباب والشيوخ بسبب القصف الهمجي بطريقة تقشعر لها الابدان ، واستمر مسلسل العداء ضد العراق وشعبه حتى حانت فرصتكم المناسبة وبدون مسوغ قانوني ولا قرار دولي يدعم تفردكم في اتخاذ قرار الحرب ضد العراق بحجة اسقاط نظامه وقد جمعتم ثلاثٌا وثلاثين دولة لتستبيحوا العراق في عملية احتلال اقل مايقال عنها انها لاتمت للأنسانية ولا للعلاقات الدولية واحترام سيادة البلدان بصلة ، واوهمتمونا بمشروعكم الديمقراطي واطلقتم شعار اسقطنا (نظام الدكتاتور) لنحول الحكم الى الاغلبية المجتمعية ، ولكي تتم تلك العملية جعلتم من يحكمنا – بريمر – حاكمكم المدني الذي انقض كأسد مفترس على ماتبقى من مرتكزات الدولة العراقية وحـل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية والعسكرية وكل ما يمت للأمن بصلة ليتحول البلد الى ساحة من الهرج والمرج قلة مثيلها.

ولا اريد ان احدثك عن ماحدث سيادة الرئيس ترامب فوسائل اعلامكم كفيلة بنقل ماحدث في بلدنا ، اصابنا الذهول ونحن ننظر الى افعالكم وقساوة جنودكم وقتلهم المفرط حتى للمارة من المدنيين وكانهم يتسلون بلون دمائنا ، وكانت الانتقالة الكبرى التي رسختم بها مشروعكم التدميري عندما قررتم تشكيل مجلس الحكم وفق النسب المذهبية والعرقية .. هل تعتقد فخامة الرئيس ان الديمقراطية تقودها الاغلبية الوطنية وفق مشروع بناء الدولة ام تقودها الاغلبية الطائفية وفق مشروع الاستحقاق المذهبي والمظلومية .

سيادة الرئيس …

خمسة عشر عاما مرت ونحن ننزف دماً بمسلسل درامي لايمكن ان يكتب قصته ويخرجه الا امكانيات دولة بحجم دولتكم فهل لكم دور بايقاف هذا المسلسل الذي خسرنا به كل شيء؟

نحن بلد لانملك السيادة ولكننا وفق مفهومكم بلد ديمقراطي ؟

نحن بلد جائع ومنهك ومهجر ومهاجر ولكننا نعيش ضمن أطـار تجربتكم الديمقراطية ؟

نحن بلد استشرى الفساد في جميع مؤسساته ، وان انتقدنا الفساد ومافياته فاننا متهمون بالحنين للماضي ؟

نحن شعب لانريد الطعام ولا المال فخـامة الرئيس ..نحن شعب نريد الكرامة ؟

فهل لكـم ان تمكنونا مـن استعادة كرامتنا وخـذوا ما تشاءون؟