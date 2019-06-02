رسالة إلى أبي حنيفة – شامل حمد الله بردان

ايدت ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب، على حكم هشام بن عبدالملك، ونصحت له خير نصيحة، وجاهرت بأحقية ثورة ابني عبدالله بن الحسن، محمد النفس الزكية وابراهيم.

جلدك الامويون وجلدك العباسيون، وهيجك واستفزك ولاة من الدولتين، ولم تنزل لهما عن قناعتك و لا تنازلت لهما عن رفعتك، اجتهدت في طلب العلم، واحطت بالفقه، ولاحقتك حكايا مردها غيرة وحسد غير عادلين، وحار بعض في انك عربي و حار اخرون بأنك فارسي، و تنازع″ البعضان” قوميا، ونسيا ان” اكرمكم عند الله اتقاكم” وان القاطعين بعروبتك، غاب عنهم” سلمان منا اهل البيت”، والرادون بفارسيتك، نسوا ان القومية لم تعصم ابناءها من غضبة حاكم رأى العرش يقوم ولو بضرب رقاب الاباء والابناء.

النعمان بن ثابت، هو مثال لمشروع انسانية الاسلام الذي جرى اغتياله واغتيالها، بوضع اكاذيب تجعله يظهر يناويء رموزا تجلها طائفة اسلامية، ليكون رد المدعين لحبه يسجل” خيبة” لا ترقى لتقديم الصورة الحقيقية المشرفة لرائد المذهب الاسلامي هذا.

لقد لعب مزاج يتهم فيه التاربخ، بأنه يسجل على النعمان، مايجب ان ندرسه من قصص مكذوب، فموقف شجاع واحد منه، يكفي لتقبل ذكراه، فأين الطاعنون به من موقف شجاع وقفه بوجه يوسف الثقفي، ويزيد بن هبيرة، و قد وليا العراق لاولاد عبد الملك، فما خاف ابو حنيفة منهما ولا تزلف ولا تقرب لهما، وابن الطاعنين به اذا يرفض القضاء في دولة كانت لا تتورع عن سفك دم حرام، واينهم وقد وقف بوجه فحل بني العباس، عبدالله بن محمد، ابي جعفر المنصور، الذي امر بجلده؟

السائد المتوارث بكل خطاياه جعل الحاضر يقتنع بفكرة الاساءة حتى للمضيء والاصيل في شخصيات ارادت ان لا تفصل رسالة السماء وفق الاهواء و الانتماءات.

رحم الله ابا حنيفة و رضي عنه، وليت منتقديه المعاصرين مارسوا ولو قليلا من شجاعته، و جعلوا عقولهم تفكر بدل اختـــــزالها جهاز صوت يردد ما يسمع وحسب.

سامحنا ابا حماد، فكثيرون يرثون الكراهية وقليلون جدا هم ورثة الاعتراف والمحبة.