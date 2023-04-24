رسالة‭ ‬من‭ ‬ملياردير‭ ‬لإنقاذ‭ ‬محكوم‭ ‬بالإعدام‭ ‬

سنغافورة (أ ف ب) – حض رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون سنغافورة الاثنين على وقف تنفيذ حكم الإعدام المرتقب برجل حكم عليه بهذه العقوبة القصوى لتهريبه ما يزيد عن كيلوغرام من القنب قائلا إنها “قد تكون بصدد قتل رجل بريء”.
وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة (سي إن بي) إنه من المقرر إعدام المواطن السنغافوري تانغاراجو سوبيا (46 عاما) الأربعاء.
وكتب برانسون، وهو عضو في اللجنة الدولية لسياسة المخدرات ومقرها في جنيف على مدونته “في الواقع، لم يكن تانغاراجو قريبا من هذه المخدرات وقت توقيفه. إنها قضية ظرفية تعتمد على استنتاجات”.
وأضاف “قتل من هم في أدنى سلسلة توريد المخدرات غير المشروعة… ليس فعالا في كبح تجارة دولية بمئات المليارات من الدولارات كل عام” مضيفا أنه يأمل في أن تعيد السلطات النظر في القضية.
في أنحاء كثيرة من العالم، بما فيها تايلاند المجاورة، ألغي تجريم الاتجار بالحشيشة وتحاول جماعات حقوقية زيادة الضغط على سنغافورة لإلغاء عقوبة الإعدام.
وكانت أسرة تانغاراجو دعت الأحد السلطات السنغافورية إلى العفو عنه وإعادة المحاكمة.
دينَ الرجل العام 2017 بالتواطؤ في تهريب المخدرات، في عملية تتعلق بكيلوغرام واحد من الحشيشة، وهو ضعف الكمية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام في سنغافورة.
وحُكم عليه العام 2018 بالإعدام، وأيدت محكمة الاستئناف حكم البداية.
وعاودت سنغافورة في آذار/مارس 2022 تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بعد توقف استمر أكثر من عامين.
وأُعدِم 11 شخصاً العام الفائت جميعهم من المدانين في قضايا مخدرات.
ورافقت ضجة دولية إعدام أحد هؤلاء وهو ناغانثران ك.دارمالينغام الذي كان يعاني إعاقة عقلية، بحسب المدافعين عنه.