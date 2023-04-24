رسالة‭ ‬من‭ ‬ملياردير‭ ‬لإنقاذ‭ ‬محكوم‭ ‬بالإعدام‭ ‬

سنغافورة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حض‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬البريطاني‭ ‬ريتشارد‭ ‬برانسون‭ ‬سنغافورة‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬المرتقب‭ ‬برجل‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بهذه‭ ‬العقوبة‭ ‬القصوى‭ ‬لتهريبه‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬كيلوغرام‭ ‬من‭ ‬القنب‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ “‬قد‭ ‬تكون‭ ‬بصدد‭ ‬قتل‭ ‬رجل‭ ‬بريء‭”.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ (‬سي‭ ‬إن‭ ‬بي‭) ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إعدام‭ ‬المواطن‭ ‬السنغافوري‭ ‬تانغاراجو‭ ‬سوبيا‭ (‬46‭ ‬عاما‭) ‬الأربعاء‭.‬

وكتب‭ ‬برانسون،‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬لسياسة‭ ‬المخدرات‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬على‭ ‬مدونته‭ “‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬تانغاراجو‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المخدرات‭ ‬وقت‭ ‬توقيفه‭. ‬إنها‭ ‬قضية‭ ‬ظرفية‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬استنتاجات‭”.‬

وأضاف‭ “‬قتل‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أدنى‭ ‬سلسلة‭ ‬توريد‭ ‬المخدرات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭… ‬ليس‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬كبح‭ ‬تجارة‭ ‬دولية‭ ‬بمئات‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬كل‭ ‬عام‭” ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬السلطات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭.‬

في‭ ‬أنحاء‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬تايلاند‭ ‬المجاورة،‭ ‬ألغي‭ ‬تجريم‭ ‬الاتجار‭ ‬بالحشيشة‭ ‬وتحاول‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬سنغافورة‭ ‬لإلغاء‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭.‬

وكانت‭ ‬أسرة‭ ‬تانغاراجو‭ ‬دعت‭ ‬الأحد‭ ‬السلطات‭ ‬السنغافورية‭ ‬إلى‭ ‬العفو‭ ‬عنه‭ ‬وإعادة‭ ‬المحاكمة‭.‬

دينَ‭ ‬الرجل‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تتعلق‭ ‬بكيلوغرام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الحشيشة،‭ ‬وهو‭ ‬ضعف‭ ‬الكمية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭.‬

وحُكم‭ ‬عليه‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬بالإعدام،‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬حكم‭ ‬البداية‭.‬

وعاودت‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2022‭ ‬‮ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭ ‬شنقًا‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬استمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭.‬

وأُعدِم‭ ‬11‭ ‬شخصاً‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬جميعهم‭ ‬من‭ ‬المدانين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مخدرات‭.‬

ورافقت‭ ‬ضجة‭ ‬دولية‭ ‬إعدام‭ ‬أحد‭ ‬هؤلاء‭ ‬وهو‭ ‬ناغانثران‭ ‬ك‭.‬دارمالينغام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬إعاقة‭ ‬عقلية،‭ ‬بحسب‭ ‬المدافعين‭ ‬عنه‭.‬‮ ‬