رسائل لا داعي لبقائها سرا-فارس السردار

لأنكَ‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬البقاء‭ ‬وحيداً‭ ‬كما‭ ‬توقعتْ،‭ ‬تريث‭ ‬قليلاً‭ ‬وأنت‭ ‬تفرطُ‭ ‬بأحلامك‭ ‬التي‭ ‬تيقنتَ‭ ‬أنها‭ ‬انطفأت‭ ‬هناك‭.‬

كلاكما‭ ‬على‭ ‬وشكِ‭ ‬رزم‭ ‬أوراقه‭ ‬وكل‭ ‬الأمنياتِ‭ ‬الجميلة،‭ ‬حينها‭ ‬لمن‭ ‬سيؤول‭ ‬المكان‭.‬

‭-‬ثمة‭ ‬أسف‭ ‬يتلجلج‭ ‬في‭ ‬الحدقات،‭ ‬تريث‭ ‬قليلا،‭ ‬فقط‭ ‬حتى‭ ‬ينجلي‭ ‬الغبار‭ ‬لأنك‭ ‬وحدك‭ ‬من‭ ‬سيمسح‭ ‬العبرات‭.‬

‭-‬مرة‭ ‬رغب‭ ‬أن‭ ‬يريها‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬قادرةٌ‭ ‬عليه‭ ‬فعلاً،‭ ‬فشِلت‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كذلك،‭ ‬فبكت‭ ‬بين‭ ‬يديه‭.‬

‭-‬مهما‭ ‬ادّعت‭ ‬أنها‭ ‬بعيدة،‭ ‬كانت‭ ‬عيناها‭ ‬الممتلئتان‭ ‬بالأمل‭ ‬تشيان‭ ‬بدنو‭ ‬أمر‭ ‬ما‭ ‬غريب،‭ ‬يوحد‭ ‬ايقاع‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬لهما‭ ‬من‭ ‬الطريق‭.‬

‭-‬ما‭ ‬أن‭ ‬ينتهِ‭ ‬اللقاء‭ ( ‬أيّ‭ ‬لقاء‭) ‬بينهما،‭ ‬حتى‭ ‬يرى‭ ‬كل‭ ‬الزهور‭ ‬البرية‭ ‬التي‭ ‬اشرقت‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬غادرها‭ ‬عطرها،‭ ‬وتسرب‭ ‬الى‭ ‬أصابعها‭ ‬ذبول‭ ‬عجيب‭.‬

‭-‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أخبرته‭ ‬بما‭ ‬لعباراته‭ ‬المحّرضة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬رأي،‭ ‬أدرك‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬أحدث‭ ‬ثغرة‭ ‬بما‭ ‬يفصل‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬غبار‭.‬

‭-‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تحاول‭ ‬الاستئثار‭ ‬بما‭ ‬يمنحه‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬سكينة‭ ‬،‭ ‬لتراجع‭ ‬تفاصيل‭ ‬حياتها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعزل‭ ‬شخيره‭ ‬المحتل‭ ‬سرير‭ ‬الزوجية‭. ‬

‭-‬وحدها‭ ‬كلماته‭ ‬المستعادة‭ ‬من‭ ‬حوارات‭ ‬النهار‭ ‬تطرق‭ ‬باب‭ ‬وحدتها،‭ ‬لتتمتم‭ ‬مع‭ ‬انبلاج‭ ‬خيوط‭ ‬كل‭ ‬فجر‭: ‬ثمة‭ ‬حياة‭ ‬ممكنة‭ ‬أخرى‭.‬

‭-‬كلماته‭ ‬الفالتة‭ ‬من‭ ‬لجام‭ ‬الراصدين‭ ‬دفعتها‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬تعيشه‭ ‬من‭ ‬رتابة‭ ‬واتاحت‭ ‬لها‭ ‬رؤية‭ ‬أن‭ ‬للطريق‭ ‬مسارب‭ ‬أخرى‭. ‬تنتهي‭ ‬الى‭ ‬فضاءات‭ ‬مورقة‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭.‬

‭-‬ما‭ ‬أن‭ ‬يلتقيا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مشهد‭ ‬عام‭ ‬الاّ‭ ‬وتخاتلا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬متجهّم‭/ ‬متجهمّة،‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬مبالياً‭ / ‬لا‭ ‬مبالية،‭ ‬لكنهما‭ ‬دائماً‭ ‬ليسا‭ ‬إلّا‭ ‬طفلين‭ ‬تحّررا‭ ‬من‭ ‬راصديهما‭.‬

‭-‬ما‭ ‬أحدثته‭ ‬إشاراته‭ ‬من‭ ‬ثغرات‭ ‬قوّضتْ‭ ‬لها‭ ‬باب‭ ‬القفص،‭ ‬وأجّجت‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬عطّل‭ ‬جناحيها‭ ‬عن‭ ‬التحليق‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ّ‭ ‬قفص‭.‬

‭-‬مرةً‭ ‬صرح‭ ‬لها‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يمنحها‭ ‬ولو‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭. ‬فرصة‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬لها‭: ‬لا‭. ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬أوّل‭ ‬درس‭ ‬تتلقاه‭ ‬في‭ ‬النبل‭ ‬من‭ ‬رجل‭.‬

‭-‬أن‭ ‬تحلق‭ ‬عالياً،‭ ‬أو‭ ‬بعيداً‭ ‬عنه،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬اعتاد‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬كثيرات،‭ ‬إلا‭ ‬ّ‭ ‬أنّها‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬لتحلم‭ ‬بفضاء‭ ‬أوسع‭ ‬منما‭ ‬حرّضها‭ ‬على‭ ‬التحليق‭ ‬فيه‭ ‬معاً‭.‬

‭-‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الوعود‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬نظراتنا‭ ‬لبعضنا،‭ ‬ولم‭ ‬تنبس‭ ‬بها‭ ‬شفاهنا‭ ‬والتي‭ ‬فشلنا‭ ‬بالوصول‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬حدود‭ ‬جنتنا،‭ ‬ستبقى‭ ‬تنبض‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬منا‭ ‬كآخر‭ ‬حلم‭ ‬لروحينا‭.‬

‭-‬ما‭ ‬زلت‭ ‬على‭ ‬يقين‭ (‬بأن‭ ‬العشاق‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يفترقون‭ ‬ولا‭ ‬يجدون‭ ‬بعضهم‭ ‬مجدداً‭ ‬أو‭ ‬هكذا‭ ‬تنتهي‭ ‬قصص‭ ‬الحب‭) ‬عبارة‭ ‬فيها‭ ‬يأس‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬كبير‭.‬

‭-‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬من‭ ‬لحم‭ ‬ودم‭ ‬وأننا‭ ‬لم‭ ‬نحب‭ ‬بأعيننا،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نفترق‭ ‬حقا‭ ‬ما‭ ‬حيينا‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭.‬

‭-‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬رسائلها‭ ‬قالت‭: ‬سأفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أجلك،‭ ‬لأني‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬مثلك‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬حولي‭. ‬أدرك‭ ‬حينها‭ ‬أن‭ ‬الحب‭ ‬الكبير‭ ‬يمرض‭ ‬ويضعف‭ ‬لكنه‭ ‬لن‭ ‬يموت‭. ‬

‭-‬لقد‭ ‬حاولتْ‭ ‬جهدكَ،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تتهيأ‭ ‬لرفعِ‭ ‬كفّها‭ ‬بوضع‭ ‬التلويح‭.‬

‭-‬ما‭ ‬زلت‭ ‬تبحث‭ ‬عنها،‭ ‬آملاً‭ ‬أن‭ ‬تكونَ‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ما‭ ‬خارج‭ ‬مخيلتكَ‭ ‬علّكَ‭ ‬تُصادفها‭.‬

‭-‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر،‭ ‬يعني‭ ‬أنك‭ ‬ستلفت‭ ‬أنتباه‭ ‬متصيدين‭ ‬كثر‭ ‬لا‭ ‬محالة‭ ‬وحتماً‭ ‬انتباهها‭ ‬ايضاً‭.‬

‭-‬أول‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬توقعه‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬هو‭ ‬أمكانية‭ ‬الفشل،‭ ‬لكن‭ ‬الأهم‭ ‬أن‭ ‬تتعلم‭ ‬كيفية‭ ‬الوقوف‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الطريق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التوقف‭ ‬فيه‭ ‬أو‭ ‬التراجع‭ ‬عنه‭. ‬

‭-‬وحدهم‭ ‬الحمقى‭ ‬يتسرعون،‭ ‬لكن‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الحب‭ ‬ليس‭ ‬باراتنا،‭ ‬كما‭ ‬الشمس‭ ‬تنثر‭ ‬ضوؤها،‭ ‬هكذا‭ ‬هو‭ ‬ثمة‭ ‬أمور‭ ‬مقدرة،‭ ‬فالحب‭ ‬ليس‭ ‬بأيدينا‭. ‬

‭-‬قال‭: ‬سئمت‭ ‬من‭ ‬العزلة

قالت‭: ‬قربي‭ ‬منك‭ ‬يبددها

قال‭: ‬كالشمس‭ ‬كلما‭ ‬كانت‭ ‬المسافة‭ ‬ملائمة‭ ‬كان‭ ‬دفؤها‭ ‬رائعاً‭ ‬أما‭ ‬اذا‭ ‬اقتربنا‭ ‬أكثر‭ ‬فهي‭ ‬حارقة‭.‬

‭-‬أذهبُ‭ ‬الى‭ ‬هناك‭ ‬لأراها‭.. ‬وحتى‭ ‬أكون‭ ‬قريباً‭ ‬منها،‭ ‬إنها‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حلمت‭ ‬به،‭ ‬أنا‭ ‬مأخوذ‭ ‬بصوتها‭ ‬وضحكتها‭ ‬ومأسور‭ ‬بنورها،‭ ‬أعرف‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬عليّ‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬هناك،‭ ‬فلقد‭ ‬تأخرت‭ ‬بالعثور‭ ‬عليها،‭ ‬عليّ‭ ‬أن‭ ‬أرحل‭ .. ‬أهرب‭ ‬ولا‭ ‬أعود‭. ‬لكني‭ ‬أفعل‭ ‬العكس،‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬الجنون؟‭ ‬