رسائل لا داعي لبقائها سرا-فارس السردار

لأنكَ لا تريد البقاء وحيداً كما توقعتْ، تريث قليلاً وأنت تفرطُ بأحلامك التي تيقنتَ أنها انطفأت هناك.
كلاكما على وشكِ رزم أوراقه وكل الأمنياتِ الجميلة، حينها لمن سيؤول المكان.
-ثمة أسف يتلجلج في الحدقات، تريث قليلا، فقط حتى ينجلي الغبار لأنك وحدك من سيمسح العبرات.
-مرة رغب أن يريها ما هي قادرةٌ عليه فعلاً، فشِلت أن تكون كذلك، فبكت بين يديه.
-مهما ادّعت أنها بعيدة، كانت عيناها الممتلئتان بالأمل تشيان بدنو أمر ما غريب، يوحد ايقاع ما تبقى لهما من الطريق.
-ما أن ينتهِ اللقاء ( أيّ لقاء) بينهما، حتى يرى كل الزهور البرية التي اشرقت في وجهها غادرها عطرها، وتسرب الى أصابعها ذبول عجيب.
-منذ أن أخبرته بما لعباراته المحّرضة على أن يكون لها رأي، أدرك أنه قد أحدث ثغرة بما يفصل بينهما من غبار.
-غالباً ما تحاول الاستئثار بما يمنحه الليل من سكينة ، لتراجع تفاصيل حياتها بعد أن تعزل شخيره المحتل سرير الزوجية.
-وحدها كلماته المستعادة من حوارات النهار تطرق باب وحدتها، لتتمتم مع انبلاج خيوط كل فجر: ثمة حياة ممكنة أخرى.
-كلماته الفالتة من لجام الراصدين دفعتها للتخلي عن ما تعيشه من رتابة واتاحت لها رؤية أن للطريق مسارب أخرى. تنتهي الى فضاءات مورقة هذه المرة.
-ما أن يلتقيا في أي مشهد عام الاّ وتخاتلا ما بين متجهّم/ متجهمّة، أو لا مبالياً / لا مبالية، لكنهما دائماً ليسا إلّا طفلين تحّررا من راصديهما.
-ما أحدثته إشاراته من ثغرات قوّضتْ لها باب القفص، وأجّجت فيها ما كان قد عطّل جناحيها عن التحليق بعيداً عن أي ّ قفص.
-مرةً صرح لها بأنه لن يمنحها ولو لمرة واحدة. فرصة أن يقول لها: لا. كان ذلك أوّل درس تتلقاه في النبل من رجل.
-أن تحلق عالياً، أو بعيداً عنه، هذا ما اعتاد عليه من كثيرات، إلا ّ أنّها ما كانت لتحلم بفضاء أوسع منما حرّضها على التحليق فيه معاً.
-رغم كل الوعود التي قطعتها نظراتنا لبعضنا، ولم تنبس بها شفاهنا والتي فشلنا بالوصول بها الى حدود جنتنا، ستبقى تنبض داخل كل منا كآخر حلم لروحينا.
-ما زلت على يقين (بأن العشاق غالبا ما يفترقون ولا يجدون بعضهم مجدداً أو هكذا تنتهي قصص الحب) عبارة فيها يأس وهي على خطأ كبير.
-على الرغم من أننا من لحم ودم وأننا لم نحب بأعيننا، لذلك لا يمكن أن نفترق حقا ما حيينا وبعد ذلك.
-في واحدة من رسائلها قالت: سأفعل أي شيء من أجلك، لأني لم أجد مثلك ممن هم حولي. أدرك حينها أن الحب الكبير يمرض ويضعف لكنه لن يموت.
-لقد حاولتْ جهدكَ، إلا أنها تتهيأ لرفعِ كفّها بوضع التلويح.
-ما زلت تبحث عنها، آملاً أن تكونَ في مكان ما خارج مخيلتكَ علّكَ تُصادفها.
-أن تفكر فيها أكثر فأكثر، يعني أنك ستلفت أنتباه متصيدين كثر لا محالة وحتماً انتباهها ايضاً.
-أول ما يجب توقعه في الحب هو أمكانية الفشل، لكن الأهم أن تتعلم كيفية الوقوف مرة أخرى، لأن هذا الطريق لا يمكن التوقف فيه أو التراجع عنه.
-وحدهم الحمقى يتسرعون، لكن الوقوع في الحب ليس باراتنا، كما الشمس تنثر ضوؤها، هكذا هو ثمة أمور مقدرة، فالحب ليس بأيدينا.
-قال: سئمت من العزلة
قالت: قربي منك يبددها
قال: كالشمس كلما كانت المسافة ملائمة كان دفؤها رائعاً أما اذا اقتربنا أكثر فهي حارقة.
-أذهبُ الى هناك لأراها.. وحتى أكون قريباً منها، إنها كل ما حلمت به، أنا مأخوذ بصوتها وضحكتها ومأسور بنورها، أعرف أنه ليس عليّ الذهاب الى هناك، فلقد تأخرت بالعثور عليها، عليّ أن أرحل .. أهرب ولا أعود. لكني أفعل العكس، ما هذا الجنون؟