رزين تقود رحلة من واشنطن إلى بغداد

بغداد – الزمان

تواصل المرأة العراقية تحقيق التميز في مختلف ميادين الحياة ، وأمس الاول قادت العراقية رزين محمد مساعد كابتن طائرة في الخطوط الجوية العراقية، في أول رحلة ضمن ثلاث طائرات حديثة طراز B737-8 MAX وصلت من واشنطن الى بغداد والمستلمة من شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات لتنضم رسميا لأسطول الناقل الوطني ،الخطوط الجوية العراقية.

يذكر ان جـــوزفين سمعان ابراهيم هي اول إمــــــرأة عراقية تقــود طائرة عام 1949، إذ منحت اجازة قيادة طائرة (لاوستر) من جمعية الطيران العراقية ومنحت الاجازة بعد 73 ساعة طيران، ،منحت رتبة كابتن طيار في تلك الحقبة

عدسة –

عدي الصالح الصالحي