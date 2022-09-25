رحيل مبدع يا بو رديّن يا بو ردانة

دمشق – الزمان

غيب الموت السبت الفنان السوري ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عاما وفقا لما أعلنت مصادر إعلامية رسمية. وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن (نقابة الفنانين نعت الفنان صاحب الأغاني الراسخة في وجدان الجمهور السوري والعربي). واشتهر الراحل بأعماله مع دريد لحام والراحلين ناجي جبر ونهاد قلعي. ومشهور من مواليد دير الزور وهو صاحب خط مميز وخاص في الغناء الفراتي، وقدم أغان كثيرة اشتهرت على مستوى الوطن العربي منذ ستينيات القرن الماضي أبرزها “يا بو رديّن يا بو ردانة” و”عالمايا عالمايا”. واشترك الفنان الراحل في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية مثل “صح النوم” و”ملح وسكر” كما تعامل مع كبار الملحنين السوريين أمثال زكي محمد وسهيل عرفة وعبد الفتاح سكر وأمين الخياط كما عرف بلقب المطرب الفراتي.. ولحن مشهور وكتب بعض أغانيه وطور بعضها عن تراث دير الزور ليعتزل الغناء عام 2004.

وبدأ مشهور مسيرته الفينة عام 1958 حيث بدأ مسيرته الفينة في شرق سوريا بمنطقة دير الزور -(موحسن)، وقد تعلم على يد الموسيقي الكفيف يوسف جاسم، وشارك في العديد من الحفلات الاجتماعية والرسمية منذ العام 1969.تم تصنيفه كمطرب في الإذاعة اذاعة دمشق وذلك بموجب قرار لجنة مكونة من مجموعة من الفنانين الكبار منهم نديم درويش وعزيز غنام وعمر النقشبندي سافر وقد حفلات على العديد من البلدان مثل أمريكا واليونان وإسبانيا وبريطانيا والفلبين وتايلاند والعديد من الدول العربية حيث التقى بالجمهور المغترب ولاقت اعماله نجاحا كبيرا.وكان مشهور تعرض مطلع العام لجلطة دماغية حيث تدهورت صحته على إثرها ليفارق الحياة السبت تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا.