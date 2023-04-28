رحيل مبدع (كلمن قسمته)

بغداد – فائز جواد

نعت الاوساط الفنية المطرب محمود شاكر الذي غيبه الموت الأربعاء الماضي في بغداد بعد معاناة طويلة مع المرض . والراحل يعد رفيق الدرب الإبداعي للمطرب كاظم الساهر ،عمل معه في الكورال بجميع حفلاته الفنية.وهومن مواليد 1958 وعمل مع كبار الملحنين والفرق الموسيقية وسجل خلال مشواره اغنيته الشهيرة (ولو كلمن قسمته) فضلا على مجموعة من الاغاني الانفرادية وانتقل مع زملائه شعبان صباح ومالك محسن وصلاح حميد الى فرقة كورال كاظم الساهر ليعملوا مع زميلهم وصديقهم الساهر. وتعرض قبل اكثر من خمسة اعوام لمشاكل في القلب اقعدته الفراش لحين رحيله الأربعاء الماضي.