رحيل مؤسّس طب الأطفال في العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

نعت الأوساط الطبية الطبيب الرائد نجم الدين الروزنامجي الذي وافاه الاجل في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء الماضي.

وقال رئيس جمعية مكافحة التدرن والامراض الصدرية العراقية ظافر سلمان هاشم في بيان تلقته (الزمان) امس (ببالغ الحزن والأسى والألم تنعى الجمعية فقيدها الراحل المرحوم الاستاذ الروزنامجي عضو الهيئة الادارية ورئيس اللجنة العلمية الأسبق للجمعية لعدة دورات.كما شغل منصب رئيس جمعية اطباء الاطفال العراقية لدورات عديدة ), مشيرا الى أن الراحل (من اعلام الطب في العراق والوطن العربي ومؤسس فرع طب الاطفال في العراق كما قدم للجمعية خدمات مشهود). وتابع هاشم (له الرحمة الواسعة ومثواه الجنة مع المغفرة والرضوان وعزاؤنا للطب بفقدان أحد أعلامه المبرزين ممن سجل حضوره العلمي عبر المنابر المتخصصة لطب الأطفال على الصعد المحلية والإقليمية والدولية).

ولد الروزنامجي في محلة باب الشيخ ببغداد في 8 شباط 1935 وأكمل الابتدائية في مدرسة تطبيقات دار المعلمين الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في ثانوية الأعظمية وسافر الى تركيا ليدخل كلية الطب بجامعة اسطنبول وتخرج فيها عام 1961 ثم نال البورد الأمريكي بطب الأطفال عام 1969 ليعمل سنتين في المستشفيات الأمريكية كان آخرها مستشفى جونز هوبكنز وعاد الى العراق عام 1971 وعين مدرساً في كلية الطب بجامعة البصرة وشغل منصب معاون العميد حتى سنة 1976 وكان قد سبقه الى الكلية وفي طب الأطفال داود الثامري ومن ثم التحق بهما ابراهيم الناصر. كان تخصص طب الأطفال يُدرس ضمن مادة الطب الباطني فقدم الثلاثة مطالعة أشاروا فيها الى قصور دور الكلية في تدريس هذا التخصص الحيوي للطلبة ونالت تلك المطالعة تأييد عمادة الكلية ورئاسة الجامعة وتم فتح اول فرع لطب الأطفال في كليات الطب وكان الثامري أول رئيس له. وفي عام 1977 انتقل الروزنامجي الى مستشفى اليرموك وكلية طب المستنصرية ليعمل معاوناً للعميد وعرض مقترح تأسيس فرع لطب الأطفال على مجلس الكلية ليشهد العراق افتتاح ثاني فرع من نوعه في البلد بعد فرع البصرة . كما ساهم الراحل بنشاط في وضع منهج التدريب والدراسة لدراسة البورد العربي وفي افتتاح مركزين تدريبيين في مدينة الطب ومستشفى اليرموك.