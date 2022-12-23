رحيل مؤسس قسم الهندسة الكيمياوية بجامعة بغداد

بغداد – ياسين ياس

نعت الأوساط الاكاديمية والهندسية امس احد مؤسسي قسم الهندسة الكيمياوية بجامعة بغداد الاكاديمي طارق الخضيري الذي غيبه الموت في البرتغال. وكان الخضيري قد وضع لبنات تأسيس القسم مع الأستاذ الدكتور محمود عمر عام 1959 و إلتحق معهما مطلع ستينات القرن العشرين من بعثته الدراسية في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ الدكتور سهام المدفعي. لينطلق هذا القسم العلمي في العقود اللاحقة في تخريج خيرة العناصر العلمية الأكاديمية و المهنية بهذا الإختصاص الحيوي و زاولوا أعمالهم في العراق و العالم أجمع على مرّ العقود اللاحقة بكفاءة عالية.

وكانت مدرسة الهندسة العراقية قد تأسست عام 1921 وتمّ تطويرها و تأسيس كلية الهندسة العراقية بقسم هندسي واحد في عام 1942هو الهندسة المدنية. ثم تمّت إضافة قسمي الهندسة الكهربائية و الهندسة الميكانيكية فيها عام 1953.