رحيل كريم عواد والسرطان يغيّب هشام سليم

بغداد – القاهرة – الزمان

غيب الموت امس الجمعة الممثل كريم عواد ،ونعاه شقيقه مكي في تدوينة قائلا (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنتقل إلى رحمة الله شقيقي الفنان كريم عواد ادعوا له بالرحمة). وللفنان الراحل مسيرة طويلة في العمل الدرامي والسينما،والراحل من مواليد 1940 في العاصمة بغداد، واكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والجامعية في العاصمة بغداد، ثم انتقل إلى جامعة كاليفورنيا الامريكية ليكمل دراسته العليا عام1981. ومن افلامه السينمائية: (قطار الساعة 7) و(التجربة) و(النهر) و(الاسوار) و(المسألة الكبرى) وغيرها. ومن اعماله الدرامية: (سارة خاتون) و(فوبيا بغداد) و(عندما تسرق الاحلام) وغيرها من الاعمال التلفزيونية. كما غيب الموت الخميس الفنان المصري، هشام سليم، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان،ونشر نقيب الفنانين المصريين، أشرف زكي، صورة الفنان الراحل هشام بمنصة إنستغرام”، وكتب: وداعا يا صديق العمر. وتنوعت أدوار سليم التمثيلية، وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم إمبراطورية ميم 1972 ثم شارك في فيلمي أريد حلا” 1975 وعودة الابن الضال 1976. وبدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات الراية البيضا، “ليالى الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن فى القلب، لقاء على الهواء. آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل “هجمة مرتدة” للنجم أحمد عز. وولد سليم في القاهرة عام 1958 والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا. وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981 كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات. وكان قد كشف سليم، فى ايار الماضى، عن إصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه فى أحد البرامج الفنية.