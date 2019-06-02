رحيل قطب تجارة المخدرات فرانك لوكاس

{ نيويورك – وكالات – توفي قطب تجارة المخدرات الشهير فرانك لوكاس في حي هارلم بنيويورك، الذي استلهمت قصة فيلم (رجل عصابات أمريكي) عام 2007 من حياته، وجسد دوره فيه الممثل الشهير دينزل واشنطن. ولد لوكاس في ولاية كارولينا الشمالية عام 1930 وانتقل إلى نيويورك، حيث أصبح تاجرا بارزا للهيروين، طوال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وفي عام 1976 حُكم عليه بالسجن لعشرات السنين، لكنه تعاون فيما بعد مع الشرطة وقدم لها أدلة أسهمت في اعتقال تجار مخدرات آخرين، وأُطلق سراحه بعد خمس سنوات فقط. وقال أحد أفراد عائلة لوكاس، لوسائل إعلام أمريكية (إنه توفي الخميس الماضي لأسباب طبيعية، عن عمر يناهز 88 عاما، في نيوجيرزي). وجلب لوكاس الهيروين من جنوب شرق آسيا. وفي عام 1975 صادرت الشرطة أصوله المالية وممتلكاته.