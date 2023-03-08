نبض القلم

رحيل في ربيع العمر والفصل – طالب سعدون

الى :

قرة عيني . . وحيدي .. المهندس علي

في ذكرى رحيله ( 10/3/2007)

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عذرا بحتري

ربيعك غير ربيعي ..

ربيعك ( مختال ) ، وربيعي ( يغتال ) ..

هذا ( الضاحك المختال ) إغتال ولدي علي ..

فهل عرفت يا بحتري ..

كم هو قاس معي ..

لك أن تقول :

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

من الحسن حتى كاد أن يتكلما

ولي أن أقول :

اتاني ربيعي عابسا متجهما

يجدد أحزاني فكم كان قاسيا

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أرض يباب

كانت تنتظرغيمة تطفىء ضمأ الروح

تسترق السمع لصوت الريح

علها تجيء…

فجاءت ..

ولكنها ..

لم تمطر ، غطت وجه الشمس ورحلت

وتركتها ترتعد تحت جليد الصبر

وتموت فوق بركان الجمر

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يقولون ..

كف البكاء فقد عمت

عيناك يا هذا فهل من وقت ؟؟

لتنسى ..!!

إذا مثلك يُنسى

فقد جُننت

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كم أحتاج من الدمع والصبر ..

وكم من المناسبات تمر..

لكي أتيقن إنك رحلت ..؟..

فلا زلت أحلم ..

وأحلم ..

وأحلم ..

و بعد طول انتظار تأكدت ..

أن الأماني وهم

ومع ذلك

لازلت أحلم …..

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يومان :

يوم مولدي

لا أعرف تاريخه

ولا أمي تعرفه ..

لكن لا تنسى ألمه

ويوم أعرفه

لا أنسى وجعه

آه لو عرفت أمي

لحملت فوق وجعها وجعي

ولبكت كل الدهر على علي

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وضاع العمر

بين طفولة سُرق منها الحلم

و شيخوخة أضناها الالم

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حساب العمر ورصيد الحياة

العمر لا يقاس بالزمن ، بل ( بالمنجز) الذي يحققه الانسان .. فاذا كان (وجودنا ( هبة إلهية ) ، فإن معنى وجودنا هو إرادة انسانية ) على حد تعبير احد الكتاب تترجم بالعمل ، وهي التي تجعل للحياة معنى ، وللعمر قيمته ، وللوجود هدفه.. فكم من البشر مروا على هذه الارض ورحلوا ، ومعمرون عبروا على هذا الطريق ، دون أن يشــعر بوقع خطاهم أحد ، أو يتذكرهم حتى أقرب الناس اليهم ، لانهم لم يتركوا اثرا فيه ، بينما رحل أخرون ، و تركوا علامات مميزة في الحياة ، وأصــبحوا من المشاهير، واكتسبوا مكانة عالمية ، على الرغم من أنهم عاشوا سنوات قصيرة وماتوا صغارا، أو في سن الشباب ، وستبقى أسماؤهم حية ما دامت الارض تدور ..

فمن منا لا يعرف الشاعر طرفة ابن العبد مثلا، أولم يقرأ معــلقته التي كانت تعد الثانية من بين سبع قصائد ، و من أفضل ما كتب من الشـــعر في ذلك العصر ، لكنه تجاوزعصره بها ، ولا تزال الى اليوم تدرس في المدارس والجامعات ..

فهذا الشاعر الكبير ، الذي عده النقاد من شعراء الطبقة الاولى مات عن عمر 26 عاما .. أي في عمر الشباب ، لكن كم من الشيوخ في زمانه والى اليوم ذهبوا، ولم يتركوا أثرا يخلدهم ، وكأنهم لم يمروا من هناك ، وتحولت أجسادهم لتكون جزءا من ذلك التراب الذي دفنت فيه ..

ومن منا لم يحفظ ، أو لم تردد شفتاه يوما قول الشاعر الكبير أبو تمام :

السيف اصدق انباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب …

فهذا الشاعر الكبير وهو من شعراء العصر العباسي مات ، ولم يتجاوزعمره الاربعين ، لكن بقيت مؤلفاته وديوانه حية تحكي قصة إبداعه ، وجعلت اسمه خالدا على مرالعصور والازمان ..

وقس عليهما الكثير من الشعراء والادباء والعلماء والفلاسفة والاطباء والرياضيين والصحفيين والاعلاميين والفنانين ، وكل صنوف الابداع العلمي والثقافي والمعرفي على مر العصور والازمان ، وامتداد المعمورة ، ممن رحلوا في أعمار الشباب ، لكنهم تركوا وراءهم إرثا خلدهم ، لم يمحه غياب اجسادهم ، وتتردد اسماؤهم على الشفاه ، وفي المحافل والمنتديات والكتب في كل مكان وحين ..

فالعمل المنجز بتميز هو المعيار الحقيقي الذي نقيس به العمر ، وليس بالسنين … وفيه تتجلى حكمة الخالق عز وجل في وجود الحياة من أجل الخير ، وكل ما هو جميل ، وليس الفناء او الموت ، على خلاف من ينظر عكس ذلك من الفلاسفة الاخرين أنه ( لا معنى للحياة ) ما دامت تنتهي بطريق مسدودة هو الموت

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كلام مفيد :

ثلاث يعز الصبر عند حلولها

ويذهل عنها عقل كل لبيب

خروج إضطرار من بلاد تحبها

وفرقة إخوان وفقد حبيب

(زهير إبن أبي سلمى)