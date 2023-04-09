رحيل فيصل بوغازي

الكويت – الزمان

توفي الفنان الكويتي فيصل عبدالله البليس الشهير بـ”فيصل بوغازي” عن عمر ناهز الـ65 عاماً، بعد معاناته مع المرض.وبدأ بوغازي مسيرته الفنية منذ عام 1987? ويعد من أشهر الفنانين في الكويت، كما اشتهر الفنان فيصل بوغازي بتجسيد شخصية الرجل الشرير بشكل كوميدي. ومن أهم أدواره في مسيرته الفنية تجسيد شخصية “بو خلف” في مسلسل أم البنات مع الفنانة الكويتية سعاد عبد الله، وقدم خلال مشواره الفني ما يقارب العشرون مسلسل تلفزيوني و ما يتجاوز الـ10 مسرحيات، كما شارك في عدد من البرامج التلفزيونية الكوميدية.