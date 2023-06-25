رحيل شيخ الدبلوماسيين محمود علي الداود

بغداد – ندى شوكت

نعت الأوساط الدبلوماسية امس الاحد، قامة من قامات الدبلوماسية العراقية رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمة السفير محمود علي الداود عن عمر ناهز 93 اثر نوبة قلبية، مؤكدة انه (سيبقى علامة فارقة في تاريخ الدبلوماسية العراقية والعربية والدولية).

والراحل ولد بالموصل وانهى دراسته الابتدائية والثانوية فيها، والتحق بقسم الاجتماعيات بدار المعلمين العالية وتخرج في العام 1951 ثم مارس التدريس لمدة قصيرة ليلتحق بعدها ببعثة دراسية الى جامعة لندن ويحصل على الدكتوراه في التاريخ الدولي من جامعة لندن عام 1957.

كان أستاذاً جامعياً ورئيساً لقسم الاجتماعيات بكلية التربية في العام الدراسي 1965-1964 وعمل بوزارة الخارجية لسنوات طوال وعمل مع الدبلوماسي المخضرم عدنان الباجة جي في أروقة الأمم المتحدة، وعلى مدى عقدين متتاليين مساعداً لممثل العراق بالأمم المتحدة ، ومديراً عاماً بوزارة الخارجية، وسفير للعراق في تركيا 1979- 1971 ورئيس قسم الوطن العربي في معهد تاريخ الوطن العربي للدراسات العليا، عضو اتحاد المؤرخين العرب، وكان مساهمــــاً في اجتماعات الجمعية العامـــــــة للأمم المتحدة ما بين 1963 – 1971 كذلك مساهما باجتماعات الجامعة العربية، وقد مثل العراق في العديد من مؤتمرات دول عدم الانحياز، وهو من الأوائل الذين كتبوا دراسات عن الخليج العربي، وحصل على وسام المؤرخ العربي، فضلا على رئاسته قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في بيت الحكمــــة.

من مؤلفاته:(احاديث عن الخليج العربي )،(الخليج العربي والعلاقات الدولية 1964-1961 الثورة العراقية لعام 1920 الصادر عن بيت الحكمة.