رحيل شريفة فاضل

القاهرة – الزمان

رحلت في الساعات الأولى من صباح امس الأحد المطربة المعتزلة شريفة فاضل عن عمر يناهز الـ85 عاما.

وكتب ابن شقيق الراحلة طارق ندا على صفحته في (فيسبوك) قائلا: (توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل.. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صـــــــــــلاة العصر والدفن في مقابر العائلة).

واشتهرت فاضل اشتهرت بالعديد من الأغاني مثل (تم البدر بدري) وأغنية (أم البطل) التي قدمتها بعد استشهاد ابنها سيد السيد بدير، الذي استشهد خلال حرب الاستنزاف وقبل انتصارات أكتوبر بأشهر قليلة، بعد تخرجه وتلقيه تدريبات على الطيران فى روسيا.