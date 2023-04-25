رحيل شاعر (كلنا العراق) في أربيل

اربيل – أمجاد ناصر

ودعت امس الثلاثاء الأوساط الثقافية والفنية الشاعر الغنائي البارز كاظم السعدي ، الذي توفي في السكن المخصص له من قبل رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني في محافظة اربيل، الذي وفره له بعد أن انتشرت صورة الشاعر في دار المسنين في بغداد تم نقله لاربيل وتخصيص شقة للسكن في ارقى انحاء المدينة و منحه راتبا شهريا، إكراما لتاريخه و عطائه في خدمة الفن، و هو صاحب الأغنية الوطنية الأشهر في العراق والعالم العربي (كلنا العراق) التي أداها المطرب الإماراتي حسين الجسمي .

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