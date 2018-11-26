رحيل العالم والأديب شاكر خصباك

بغداد – الزمان

نعت الاوساط الاكاديمية والثقافية العراقية الكاتب والروائي وعالم الجغرافية شاكر خصباك الذي توفي في احد مستشفيات كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلس الامريكية عن عمر ناهز الثمانية والثمانين عاما قضاها في رحلة مضنية مع العلم والأدب والمسرح والدفاع عن القضايا الوطنية.

وكان شاهدا على حقبة سياسية مهمة في العراق. وهو من مواليد مدينة الحلة 1930 وقد نال درجة الاستاذية من لندن في علوم الجغرافية عام 1974 وله نحو عشرين مؤلفا في مختلف صنوف الأدب والفن والعلم اخرها روايته (الدكتاتور) التي لم تصل للعراق بعد.

وقد صدرت اولى مجموعاته القصصية المعنونة بـ (حياة قاسية) سنة 1960وتولت اصدارها مجلة (الثقافة الجديدة) الى جانب نتاجات مهدي عيسى الصقر، وفؤاد التكرلي، والراحل هو عم الناقد والروائي العراقي المغترب الدكتور عائد خصباك الذي غادر العراق سنة 1996 ويقيم في المانيا حاليا.