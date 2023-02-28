رحيل العالم الموسوعي العراقي الدكتور عدنان جواد الطعمة
لندن-الزمان
فقدت الاوساط العلمية والاكاديمية العالم الموسوعي العراقي المغترب الدكتور عدنان جواد الطعمة الذي وافاه الاجل في غربته التي كانت ساحته المفتوحة في التأليف والترجمة والعمل البحثي والتلاقح مع الثقافات واللغات الاخرى وخاصة الالمانية والانكليزية . وعرف الفقيد الذي تلقى شقيقه العالم الدكتور صالح جواد الطعمة في الولايات المتحدة التعازي من الاوساط الثقافية برحيله بالترجمات الراقية للادب العربي والبحوث في شتى العلوم والمعارف، تاركا وراءه ارثاً علميا وثقافيا ثراً ينتظر ايدي الباحثين لكشفه ودراسته .
وستنشر -الزمان – في طبعتها الدولية والعراقية ، تقريرا مفصلا عن منجز الفقيد العلمي ومسيرته في تأليف والكتابة ومحطات من رحلته في الحياة والغربة حتى رحيله .