رحيل العالمة العراقية لمياء الكيلاني مكتشفة آشورية الجنائن المعلقة

لندن – الزمان

رحلت عن الدنيا ، العالمة الآثارية العراقية الكبيرة الدكتورة لمياء الكيلاني (1931-2019)، . وكانت الراحلة تقيم في لندن منذ سنوات طويلة وتحاضر في اهم جامعاتها ومنها جامعة لندن ، ولها ابحاث ريادية كثيرة في مجلات علمية عالمية . وكانت اكثر المهتمين بالمتحف العراقي والكنوز الاثارية العراقية بعد العام 2003 ..

وفي كلمة رثاء قصيرة للمؤرخ الدكتور سيار الجميل ، قال انه التقاها قبل سنتين في جامعة لندن ، وانها أكدت له صحة الكشوفات التي اعلنت مؤخرا ، والقائلة بأن الجنائن المعلقة في العراق القديم أحد اعاجيب الدنيا السبع كانت في نينوى ولم تكن في بابل ، وان ما كشف عنه هو صحيح مائة بالمائة كون الجنائن آشورية وليست بابلية .