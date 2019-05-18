رحيل الشاعر فوزي كريم

لندن – الزمان

غيّب الموت الشاعر فوزي كريم في لندن، الجمعة ، عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال الاكاديمي والشاعر خزعل الماجدي عبر صفحته على فيسبوك (رحل عن دنيانا الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم .. فقدان فوزي خسارتنا الكبيرة، لون فريد من طيف الثقافة العراقية، لا نظير له ولا شبيه شاعر وسع المدى، ومفكر أدبي ونقدي ورسام وذوّاق وعراف موسيقى، يحار الإنسان كيف يصفه ويصف خصاله ولطفه وكرمه ونبالته.

وصفه نقاد في العقود الماضية بالشاعر المتمرد) .

واوضح (سيتوشح الزمن القادم كله بالسواد لأجلك يا فوزي، لكنك لن تغيب عن القلوب والضمائر، نم قرير العين يا صديقي ولتنــعم روحك بالسلام).

والراحل مواليد بغداد 1945 شاعر وناقد ورسام وكاتب في فن الموسيقى، عاد للعراق اكثر من مرة بعد 2003وكان غادر العراق في نهاية السبعينات لأسباب سياسية وعاش في لبنان سنوات ثم استقر منذ 1987 في بريطانيا .

واصدرت له وزارة الثقافة والاعلام في بغداد (من الغربة حتى وعي الغربة) ،1972 (أدمون صبري) 1975 و(جنون من حجر) 1977.